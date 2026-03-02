$!Acta de defunción de ‘El Mencho’ señala múltiples impactos de bala y revela unión libre

El Registro Civil de la Ciudad de México confirmó, mediante el acta de defunción número 3830, el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”. Quien fuera identificado como el máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió a consecuencia de múltiples impactos de bala.

Según el documento exhibido por Infobae, la causa clínica del deceso fue un “conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores”. Estas lesiones, de carácter perforante y penetrante, fueron provocadas por proyectiles disparados por arma de fuego; en términos médicos, esto describe impactos directos en el pecho, el abdomen y las piernas.

EL MENCHO FALLECIÓ EL 22 DE FEBRERO EN TAPALA, JALISCO

De acuerdo con el acta, la muerte ocurrió el domingo 22 de febrero de 2026 a las 10:30 horas en el municipio de Tapalpa, donde fuerzas federales desplegaron un operativo en su contra.

El documento vincula el deceso a la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/0000230/2026, abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) en el contexto de dicho operativo.