Acta de defunción de ‘El Mencho’ señala múltiples impactos de bala y revela unión libre
Acta de defunción certifica que el líder del CJNG murió por múltiples impactos de bala el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.
El Registro Civil de la Ciudad de México confirmó, mediante el acta de defunción número 3830, el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”. Quien fuera identificado como el máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió a consecuencia de múltiples impactos de bala.
Según el documento exhibido por Infobae, la causa clínica del deceso fue un “conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores”. Estas lesiones, de carácter perforante y penetrante, fueron provocadas por proyectiles disparados por arma de fuego; en términos médicos, esto describe impactos directos en el pecho, el abdomen y las piernas.
EL MENCHO FALLECIÓ EL 22 DE FEBRERO EN TAPALA, JALISCO
De acuerdo con el acta, la muerte ocurrió el domingo 22 de febrero de 2026 a las 10:30 horas en el municipio de Tapalpa, donde fuerzas federales desplegaron un operativo en su contra.
El documento vincula el deceso a la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/0000230/2026, abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) en el contexto de dicho operativo.
DATOS PERSONALES ASENTADOS EN EL ACTA DE ‘EL MENCHO’
El acta también incluye información personal del fallecido. Señala que nació el 17 de julio de 1966 en el estado de Michoacán de Ocampo, específicamente en la comunidad de Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, en la región conocida como Tierra Caliente.
Asimismo, se establece que al momento de su muerte vivía en unión libre. El documento consigna su Clave Única de Registro de Población (CURP): OECR660717HMNSRB00, la cual fue dada de baja del Registro Nacional de Población (RENAPO).
FGR ENTREGÓ EL CUERPO DE ‘EL MENCHO’ A FAMILIARES
La tarde del sábado 28 de febrero, la Fiscalía General de la República confirmó la entrega del cuerpo a familiares de Oseguera Cervantes, una vez concluidos los procedimientos legales y periciales correspondientes.
Entre las diligencias realizadas se incluyeron pruebas genéticas para verificar la identidad del fallecido y los vínculos de quienes reclamaron el cuerpo.
Según lo asentado en el acta de defunción, el destino final será la inhumación. Hasta el momento, no se han revelado públicamente detalles adicionales sobre el lugar donde se llevará a cabo el sepelio.