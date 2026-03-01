FGR obtiene vinculación a proceso a presuntos guardias de ‘El Mencho’
Como medida cautelar, el juez ordenó su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”
Andrés “N” y Genaro “N” fueron vinculados a proceso por delitos relacionados con la portación de armas y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba necesarios ante un juez. Ambos permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras avanza el procedimiento penal.
El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expuso que Andrés “N” enfrenta proceso por su probable responsabilidad en portación de arma de fuego con agravante, así como por posesión de aditamentos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.
En tanto, a Genaro “N” se le imputó la presunta comisión de portación de arma con agravante y posesión de cargadores reservados para uso militar.
Se presume que los imputados fueron guardias del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, que fue abatido el pasado 22 de febrero.
DETENCIÓN Y PRISIÓN PREVENTIVA
Como medida cautelar, el juez ordenó su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Los imputados fueron detenidos el domingo pasado en Tapalpa, Jalisco, como resultado de acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
De acuerdo con el debido proceso, ambos son considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial correspondiente.