FGR obtiene vinculación a proceso a presuntos guardias de ‘El Mencho’

Andrés “N” y Genaro “N” fueron vinculados a proceso por delitos relacionados con la portación de armas y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba necesarios ante un juez. Ambos permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras avanza el procedimiento penal.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expuso que Andrés “N” enfrenta proceso por su probable responsabilidad en portación de arma de fuego con agravante, así como por posesión de aditamentos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

En tanto, a Genaro “N” se le imputó la presunta comisión de portación de arma con agravante y posesión de cargadores reservados para uso militar.