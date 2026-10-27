Acuerdan transportistas retirar bloqueos; participarán en mesas de diálogo

Tras acordar el diálogo con autoridades, los transportistas accedieron a retirar los bloqueos que mantenían en varios puntos carreteros, informó la Secretaría de Gobernación (Segob). Los representantes de la Canacar realizarán mesas de diálogo con las dependencias competentes para abordar temas de seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales, detalló la dependencia.

“Las organizaciones se comprometieron a retirar definitivamente los bloqueos y suspender las manifestaciones del transporte de carga”, sostuvo la Segob en un comunicado.

La dependencia, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, se comprometió a dar seguimiento a las peticiones y avanzar en la construcción de acuerdos. “El diálogo permite encauzar las demandas del sector y construir soluciones mediante la coordinación institucional, evitando afectaciones a la ciudadanía y al libre tránsito”, afirmó. Además de los representantes del gremio transportista y de la Segob, estuvieron presentes miembros de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

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