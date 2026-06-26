Acusa esposa a exdirector de Pemex de violencia; exhibe golpiza en video

Al término de un evento de la Pensión Mujeres Bienestar en Tuxtla Chico, Chiapas, la Mandataria fue consultada sobre las acusaciones hechas públicas por Jiménez, quien ha denunciado presuntos actos de violencia ocurridos desde 2022.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que se investiguen las denuncias de violencia doméstica presentadas por María Felicia Jiménez contra su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Pemex y actual director general del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), además de garantizar apoyo a la mujer en caso de que decida emprender acciones legales.

Ante los señalamientos, Sheinbaum sostuvo que corresponde a las autoridades investigar los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran existir.

”Sí, sí, que se investigue, que se investigue”, respondió.

También aseguró que el gobierno brindará respaldo a la presunta víctima y afirmó que, si así lo decide, podrá acudir a las instancias correspondientes para presentar una denuncia formal.

”Sí, se le va a proporcionar la ayuda. Se le va a dar toda la ayuda a la mujer. Y si ella quiere presentar denuncia, que presente denuncia”, mencionó.

Las declaraciones de la Titular del Ejecutivo ocurren luego de que María Felicia Jiménez hiciera públicos señalamientos de violencia doméstica contra Rodríguez Padilla, quien encabezó Pemex durante la administración de Sheinbaum Pardo y actualmente dirige el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

”No he hablado con él”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre la denuncia que hizo la esposa de Padilla el 15 de marzo, tres días antes de conmemorar el Día de la Expropiación Petrolera.

La grabación, de 4 minutos con 41 segundos, habría sido difundida por la víctima, María Felicia Jiménez, en el que se observa en diversas ocasiones que Padilla golpea a la mujer.

Asimismo, al preguntarle si condenaba los hechos denunciados por la mujer, Claudia Sheinbaum insistió en que debe prevalecer la actuación de las autoridades y el acceso a la justicia.

”Que se haga justicia, como todo siempre”, declaró.

El caso ha generado atención pública debido al perfil de Rodríguez Padilla, quien ocupó uno de los cargos más relevantes del sector energético nacional al frente de Pemex y que actualmente se mantiene dentro de la estructura gubernamental como titular del INEEL.

Aunque la Presidenta evitó abundar sobre los señalamientos o adelantar alguna postura sobre la situación del funcionario, dejó en claro que cualquier denuncia debe ser investigada y que la presunta víctima contará con apoyo institucional.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que el gobierno federal ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y con la atención a casos de violencia de género.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum subrayó que, independientemente de quién sea la persona señalada, corresponde a las instancias competentes realizar las investigaciones y garantizar el acceso a la justicia.

Mientras tanto, la Presidenta insistió en que la prioridad es brindar apoyo a la mujer y permitir que las instituciones competentes determinen el curso legal del caso.