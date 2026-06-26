IMPI entrega registro oficial de marca a la dueña del ‘Pato Merlín’

El “Pato Merlín”, la mascota que se volvió viral durante el festejo de la inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México, ya es marca registrada en México y solo sus dueños podrán utilizar ese nombre. La Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgaron el registro de marca del pato a su propietaria, Karla Ivette Gómez López, tras recibir formalmente la solicitud el 22 de junio pasado.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, junto al IMPI, entregaron el registro de la denominación “PATO MERLÍN” a Karla Ivette, junto a su hijo Christian. ”El pasado lunes 22 de junio fueron recibidas, a través del sistema de marca en línea (Marcanet), las solicitudes de registro de la denominación “PATO MERLÍN” y su diseño tridimencional”, indicó el IMPI en su comunicado en redes sociales.

REGISTRO DEL “PATO MERLÍN” El procedimiento se hizo a través del sistema de marca en línea Marcanet, en donde se pidió el registro de “Pato Merlín”, así como “su diseño tridimensional, para la protección de servicios de educación, formación, entretenimiento, así como actividades deportivas y culturales, entre otros”. Ello se vinculó a las solicitudes, identificadas con los números 3646513 y 3646554, que presentó Gómez López, dando inicio formal al procedimiento administrativo correspondiente conforme a la normativa vigente en materia de propiedad industrial. El director general del IMPI, Vidal Llerenas, en compañía del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo entrega a la solicitante de una constancia oficial la cual acredita la presentación de dichas solicitudes, documento que da fe del inicio del trámite ante esta autoridad. Durante la entrega de la constancia a la familia propietaria, el Ebrard Casaubon expuso “que todas las solicitudes de registro de marca son sometidas a un procedimiento de análisis técnico y jurídico, con el objetivo de garantizar certeza, legalidad y transparencia en la protección de los derechos de propiedad industrial en México”.

LES PERTENECE LA MARCA POR QUE “ES UNA MASCOTA DE LA FAMILIA” Llerenas explicó que “es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Karla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca”. Agregó que se debe reconocer y proteger los signos distintivos conforme a derecho.

“Con estas acciones, la Secretaría de Economía y el IMPI reafirman su compromiso de brindar certeza jurídica a las y los solicitantes, así como de impulsar la protección de la creatividad y los activos intangibles en el país”, explicaron. Ello porque en semanas pasadas una persona de Yucatán presentó solicitud de registro, por lo que intervino la autoridad para proteger la marca de la familia Gómez López.

YA TIENE REDES Y REPRESENTANTE La familia presentó la cuenta de Instagram @soyelpatomerlin, un espacio creado para compartir la vida del pato que se convirtió en una de las figuras más llamativas del ambiente mundialista en México. El perfil estrenó como imagen principal una ilustración de Merlín utilizando una camiseta con los colores de México: verde, blanco y rojo. El diseño incluye el nombre “Pato Merlín” con una tipografía destacada que busca reforzar la identidad del personaje ante miles de seguidores que comenzaron a interesarse por su historia. La descripción de la cuenta resume el vínculo emocional que el animal ha generado: “Soy el Pato Merlín, orgullosamente mexicano”. Además, el espacio incluye información para representación y entrevistas, señal de que la familia busca organizar la creciente atención alrededor del pato. La llegada a Instagram también mostró momentos cotidianos y tiernos del animal, desde sus apariciones en foros de televisión hasta escenas familiares donde aparece disfrutando de cuidados especiales. Uno de los videos que más llamó la atención fue aquel donde Merlín recibe un taco de carnitas, una imagen que rápidamente conectó con el público por su carácter curioso y cercano. La familia propietaria del ave informó mediante redes sociales que Producciones PTG será la encargada de representar oficialmente al Pato Merlín.

La empresa será dirigida por Vicente Padilla, creador digital que ahora asumirá el papel de manager del pato para administrar sus actividades públicas y comerciales. La representación tendrá como objetivo organizar las apariciones de Merlín y proteger que su imagen sea utilizada correctamente. Entre sus funciones estarán: · Gestionar contratos con marcas y organizaciones.

· Coordinar participaciones en eventos masivos.

· Supervisar campañas publicitarias.

· Evitar que el animal sea sometido a actividades excesivas. Este último punto ha sido una de las principales preocupaciones de los seguidores del pato, quienes desde el inicio han mostrado interés por su bienestar.

MERLÍN EN LA MAÑANERA Y ‘PICA’ A SHEINBAUM La fama de Merlín, el Pato Mundialista, sumó un nuevo capítulo luego de su visita a Palacio Nacional, donde protagonizó un momento inesperado frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El pato llegó acompañado por su dueña y su familia, quienes fueron invitados a la conferencia matutina del 22 de junio para compartir la historia detrás de la mascota que conquistó a miles de aficionados mexicanos. Karla Gómez, la mujer que cuida al llamado “Pato Mundialista”, compartió detalles sobre la vida del animal y explicó que Merlín pasó de ser una compañía cotidiana a convertirse en un personaje querido por vecinos, clientes y usuarios de redes sociales. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que decidió invitar a la familia del pato debido al impacto que tuvo su historia y como una forma de reconocer el cariño que despertó entre la población.

Sin embargo, el momento más comentado ocurrió justo antes de la imagen, cuando Merlín dejó claro que también tiene personalidad propia. La escena ocurrió cuando la presidenta se acercó para saludar a la familia del pato. Primero tuvo un intercambio con la familia Karla Gómez, con quienes conversó brevemente antes de dirigirse hacia el famoso animal. Al intentar acariciar a Merlín, la presidenta recibió una inesperada respuesta: el pato esquivó el movimiento y lanzó un rápido picotazo que no provocó ninguna lesión, pero sí generó sorpresa entre quienes presenciaron el momento. La reacción de Sheinbaum fue inmediata al retirar la mano, mientras las cámaras captaban el curioso instante que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El episodio convirtió nuevamente al pato en tendencia, pues usuarios compartieron el video y crearon comentarios sobre la actitud del ave, destacando el carácter que ha mostrado desde que comenzó su fama.

¿QUIÉN ES MERLÍN? ESTA ES SU HISTORIA La historia de Merlín tomó fuerza cuando fue visto caminando por Paseo de la Reforma con un jersey de la selección mexicana, en medio de la emoción previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las imágenes comenzaron a circular en redes como X, TikTok, Facebook e Instagram, transformando al pato en un símbolo espontáneo del ambiente futbolístico. Su popularidad creció al grado de que el 22 de junio, Gómez llevó a Merlín a la conferencia matutina en Palacio Nacional. Durante ese encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la situación relacionada con el intento de registro de la imagen por parte de un particular y señaló que habría acompañamiento institucional en el proceso. La escena conectó con miles de personas que encontraron en el pato una historia diferente dentro de la conversación previa al torneo.

La popularidad creció rápidamente y llevó a la familia desde las calles capitalinas hasta una invitación oficial en la sede del Gobierno Federal. Antes de convertirse en una figura viral, Merlín era parte de la rutina diaria de Gómez, quien trabaja en la venta de aguas en las calles capitalinas. Según relató, el pato siempre acompañaba sus jornadas y terminó formando parte del negocio familiar. La dueña del ave explicó que entre sus compradores y vecinos ya existía un afecto especial por Merlín, pues su presencia se volvió habitual en la zona. Con el paso del tiempo, el pato dejó de ser visto únicamente como una mascota y comenzó a convertirse en un símbolo de compañía y alegría. Gómez incluso bromeó al señalar que Merlín es “el patrón” del negocio, una frase que rápidamente llamó la atención por la forma en que describe la importancia del animal dentro de su vida cotidiana. La rutina familiar estaba marcada por el trabajo, los estudios y el cuidado del animal. Nadie imaginaba que una imagen sencilla terminaría transformándose en un fenómeno viral.

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