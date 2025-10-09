Acusan a cinco hombres por ataque de elementos de Fuerza Civil, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Cinco hombres que ya están internados en un penal estatal fueron notificados de orden de aprehensión por un ataque a elementos de Fuerza Civil en los que murió un civil, otro más resultó herido, así como dos efectivos de la corporación, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) notificaron a Sergio “N”, de 33 años; Diego “N”, de 34 años; Roberto “N”, de 19 años; Osvaldo “N”, de 21 años y Juan “N”, de 26 años, por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y delitos cometidos contra instituciones oficiales y servidores públicos.

Los hechos se registraron el 28 de septiembre en la colonia Artículo 27 en el ayuntamiento de Monterrey.

Evidencias recabadas por el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Especializada en Homicidios documentó la presunta participación de los hombres en los sucesos.

“Oficiales de Fuerza Civil tripulando vehículos oficiales de esa corporación realizaban patrullaje preventivo en las calles Camino Real y Bartolomé Mitre de la referida colonia, descendiendo de las unidades para efectuar el control preventivo de inspección a personas, momento en el cual se aproxima una camioneta Ford Explorer y un sedan Mazda modelo 3 tripulados por los cinco ahora investigados”, detalló la Fiscalía.

Precisó que los hombres detonaron sus armas de fuego y causaron la muerte de una de las personas que se encontraba siendo motivo de inspección, un hombre de entre 25 a 30 años.

También ocasionaron lesiones en dos policías estatales y un civil que estaba en las inmediaciones de la zona del ataque.