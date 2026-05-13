¡Suerte echada! Rocha Moya y su grupo cercano serán juzgados en EU por narcoterrorismo: Riva Palacio

CDMX.- El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encamina a ser el primer político mexicano condenado por narcoterrorismo en Estados Unidos, pese a las “maromas del régimen” por protegerlo, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio. De acuerdo con el analista, las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos son “contundentes” al advertir que en Sinaloa se erigió un narcoestado que operó a favor del Cártel de Sinaloa y de Los Chapitos.

“La descripción que hicieron los fiscales en Manhattan del gobierno de Rocha Moya es la película de cómo un narcoestado se erigió con dinero del Cártel de Sinaloa a cambio de protección y facilidades para que Los Chapitos pudieran operar y, por lo que denunció (“El Mayo”) Zambada, también les limpiaron de adversarios el camino”, expone en su columna Estrictamente Personal. Hace dos semanas, el Departamento de Justicia presentó formalmente cargos penales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado, entre ellos el senador Enrique Inzunza, quien fue su secretario de Gobierno, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Entre otros cargos, las autoridades estadounidenses los acusan de conspiración para el tráfico de drogas (como fentanilo, cocaína y metanfetamina) y delitos relacionados con armas de fuego.

El destino de Rocha Moya y su primera línea administrativa, judicial y policial, advierte el periodista, está echado: serán los primeros mexicanos en ser juzgados por narcoterrorismo, luego de que Trump designó a los cárteles organizaciones terroristas. “Van a ser juzgados en una corte federal en Manhattan, presentes o no, y serán acusados por narcoterrorismo. Serán los primeros mexicanos condenados bajo la designación... que va más allá del crimen organizado tradicional”, refiere. EL ‘BLINDAJE’ DE PALACIO: EL SILOGISMO COMO IMPUNIDAD Riva Palacio sostiene que la protección actual de la que goza Rocha Moya –que incluye vigilancia militar– no obedece a razones jurídicas, sino políticas, pues se teme que, una vez en Estados Unidos, “empiece a decir lo que sabe”. Incluso advierte que el gobierno ha hecho uso del “artilugio del silogismo” para defenderlo, cuyo argumento se basa en la premisa de que, al no haber investigación oficial en México, el exgobernador es inocente. “El silogismo suele incurrir en la variante del argumento por ignorancia: ‘como no hay investigación, entonces no existe delito’. Pero la inexistencia de una investigación puede obedecer a... omisión institucional, cálculo político o simplemente ausencia real de delito. En el caso de Rocha Moya, la protección no tiene bases jurídicas; es totalmente política”, refiere.

‘LO QUE MENOS QUISIERAN EN PALACIO NACIONAL ES QUE LO MATARAN’ Tras solicitar licencia, al gobernador se le asignó protección especial de la Guardia Nacional. Al respecto, Riva Palacio asevera que Rocha Moya “vigilancia militar, porque lo que menos quisieran en Palacio Nacional es que lo mataran”. De acuerdo con lo expuesto en su columna, no sólo existe el riesgo de que el crimen organizado lo asesine, sino también “sus probables cómplices en la estructura de poder de Morena, beneficiarios del agua de la misma regadera”.

Un reporte de inteligencia de alto nivel, revelado y publicado ayer por la revista Proceso, ubica a Rocha Moya resguardado en el Palacio de Gobierno en Culiacán, donde los elementos de la Guardia Nacional no son los únicos que lo cuidan. Según el medio nacional, agencias de inteligencia de Estados Unidos mantienen al mandatario bajo monitoreo constante mediante un helicóptero táctico tipo “Little Bird” y al menos seis drones. Detalla que el mandatario fue ubicado “en el área de azotea del inmueble oficial, con un cuadro clínico asociado a una afección respiratoria derivada de un debilitamiento inmunológico”.

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