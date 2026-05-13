$!Coahuila: Escalan a 12 casos por el gusano barrenador; piden adaptarse a nueva realidad

Los casos confirmados de gusano barrenador en la entidad se dispararon a 12 en el reporte más reciente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. De acuerdo con la estadística oficial, concentrada en el portal de Senasica, Coahuila reporta cinco casos en Saltillo, cuatro más en Arteaga, dos en Castaños y uno en General Cepeda, esto con corte al 11 de mayo.

Previamente, las autoridades sanitarias federales y estatales habían confirmado solo un contagio en el municipio de Castaños. Ante esta situación, ganaderos y autoridades estatales iniciaron una estrategia de contención que prioriza la vigilancia activa y el uso de tecnología biológica. Además, hicieron un llamado a los productores para evitar el alarmismo y reportar de inmediato cualquier caso sospechoso.

Antonio Neira Villajuana, productor ganadero de la región, señaló que la llegada de esta plaga era un escenario previsto, por lo que el sector deberá adaptarse. “Es una realidad que ya se veía venir. Tenemos que adecuar nuestra forma de trabajar dentro de los ranchos; será una nueva realidad con nuevas normas”, afirmó. Por su parte, Jesús María Montemayor, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, informó que se realizan barridos interdisciplinarios en coordinación con el Gobierno federal para aplicar tratamientos al ganado dentro de perímetros específicos. “Establecimos cercos de 20 kilómetros alrededor de los puntos positivos para atender al ganado y evitar que las larvas prosperen”, detalló el funcionario.

La principal técnica de combate consiste en la dispersión aérea de moscas estériles, un método que busca interrumpir el ciclo reproductivo del insecto. Montemayor precisó que este esfuerzo cuenta con el apoyo de Estados Unidos, país que proporciona las aeronaves y los especímenes estériles que ya sobrevuelan territorio coahuilense. Especialistas advierten que las condiciones de calor y humedad, sumadas a la temporada de canícula, podrían favorecer la propagación de la plaga. No obstante, Neira Villajuana comparó la situación con aprender a vivir con una condición crónica. “Es como cuando a alguien le detectan diabetes: tiene que aprender a vivir con ella. Es una nueva normalidad y una nueva forma de hacer las cosas”, comentó.

Uno de los puntos clave de la estrategia es la transparencia de los productores. Las autoridades subrayaron que, durante las inspecciones de emergencia, no se aplicarán restricciones relacionadas con la propiedad del ganado ni sanciones por falta de aretes o registros, con el objetivo de incentivar el reporte oportuno de animales afectados.

“No hay ninguna medida de restricción sanitaria ni cuarentena. En este momento estamos atendiendo la crisis sanitaria y no temas relacionados con la acreditación de la propiedad, porque si imponemos medidas restrictivas, la gente dejará de reportar los casos positivos”, enfatizó el secretario Montemayor. Finalmente, el sector ganadero reiteró que la limpieza y curación inmediata de las heridas en el ganado es suficiente para eliminar la larva y contener el problema de manera individual. “No es un tema para alarmarse, sino para ocuparse. En el momento en que detectan una herida afectada, la limpian, la curan y ahí termina el problema”, concluyó Neira Villajuana.

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