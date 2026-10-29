Acusan impunidad en 96% de asesinatos y desapariciones de defensores de DH en México

Durante una audiencia pública del 179º periodo de sesiones de la Comisión, las organizaciones exigieron al Estado mexicano adoptar medidas concretas para esclarecer los crímenes, identificar a los responsables materiales e intelectuales y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.

Entre enero de 2022 y septiembre de 2026, 103 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas y otras 10 permanecen desaparecidas en México; de los 113 casos, el 96.5 por ciento continúa en la impunidad y únicamente cuatro cuentan con sentencia condenatoria, denunciaron organizaciones de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante los señalamientos, el Estado mexicano asumió seis compromisos, entre ellos elaborar un plan nacional para implementar el Protocolo Homologado de Investigación, crear un registro de delitos contra personas defensoras y establecer una mesa de trabajo para atender los 113 casos documentados por las organizaciones.

También se comprometió a valorar la creación de una fiscalía especializada en agresiones contra personas defensoras, difundir el protocolo de manera accesible y aceptar el apoyo de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos.

Las organizaciones advirtieron que la falta de justicia no sólo prolonga el daño a las víctimas, sus familias y comunidades, sino que también favorece nuevas agresiones, genera miedo y puede obligar a quienes defienden derechos humanos a desplazarse, limitar sus actividades o abandonarlas.

EXIGEN INVESTIGACIONES CON RESULTADOS

Las organizaciones solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) establecer un plan de implementación del Protocolo Homologado de Investigación que incluya responsables, recursos, plazos definidos, capacitación y mecanismos de seguimiento con participación de la sociedad civil.

Asimismo, pidieron que la estrategia de persecución penal contemple a las fiscalías locales y que la CIDH brinde acompañamiento técnico para garantizar que las medidas se traduzcan en resultados concretos.

Durante la audiencia, la comisionada y relatora para México de la CIDH, Andrea Pochak, señaló que el país continúa entre los más peligrosos para quienes defienden los derechos humanos y advirtió sobre el carácter estructural de la violencia y el hostigamiento contra este sector.

“La Comisión es muy consciente de que cuanto mayores son los poderes políticos y económicos afectados por las personas defensoras, mayores son los peligros que ellas enfrentan”, afirmó.

Por su parte, el comisionado Edgar Stuardo Ralón subrayó los riesgos que enfrentan quienes realizan esta labor: “Quien defiende los derechos de los demás, no debería tener que defender su propia vida”.

PIDEN PLAZOS, RECURSOS Y PARTICIPACIÓN DE SOCIEDAD CIVIL

La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños, recomendó que la implementación del protocolo incluya un cronograma definido, recursos suficientes, capacitación de las autoridades y mecanismos de monitoreo.

También planteó garantizar la participación efectiva de las personas defensoras y de las organizaciones civiles, así como establecer con claridad las responsabilidades de las autoridades involucradas.

Las organizaciones insistieron en que la aprobación de protocolos y otros instrumentos no es suficiente si no existe voluntad política, capacidad institucional y rendición de cuentas.

Advirtieron que, sin investigaciones efectivas ni sanciones para los responsables, persistirán los riesgos para quienes defienden los derechos humanos en México.

Estas son las organizaciones que solicitaron la audiencia ante la CIDH:

-Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC). Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA); Iniciativa Sinaloa; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

-Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH)

-Amnistía Internacional, sección mexicana

-Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

-Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

-Comité Cerezo México

-Defensores por la Justicia

-Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual

-Observatorio de Crímenes LGBTI+ en México

-IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.

-Iniciativa Sinaloa

-Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

-Peace Brigades International México

-Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT)

-Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA)

-Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR)