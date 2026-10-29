Sheinbaum deslinda a Morena del nombramiento de Taddei y pide investigar posibles irregularidades en el INE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que Morena haya impulsado el nombramiento de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) y señaló que su trayectoria en los organismos electorales comenzó en 2014, cuando Lorenzo Córdova encabezaba el Consejo General del instituto. Durante su conferencia matutina de este jueves 29 de octubre, Sheinbaum recordó que Taddei fue nombrada presidenta del Instituto Electoral de Sonora por el Consejo General del INE y permaneció en ese cargo hasta 2021.

Posteriormente, trabajó en el Instituto de Transparencia de Sonora y, en 2023, fue elegida por sorteo para encabezar el organismo electoral nacional. La mandataria sostuvo que Morena todavía no existía como partido político cuando Taddei inició su trayectoria electoral y consideró importante aclarar esos antecedentes ante los señalamientos que vinculan a la exconsejera con el partido gobernante. Respecto a las presuntas irregularidades en el INE, Sheinbaum afirmó que deben investigarse y pidió que la Auditoría Superior de la Federación revise las distintas gestiones del organismo, determine si hubo responsabilidades y, en caso necesario, se proceda por la vía penal.

La presidenta también cuestionó la asignación de contratos para la producción de materiales electorales y aseguró que las prácticas que calificó como “coyotaje electoral” tienen antecedentes de más de dos décadas. Mencionó el caso de empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas y recordó que las controversias sobre contratos de papelería electoral se remontan, según su exposición, a finales de los años noventa. Como alternativa, anunció que su gobierno busca fortalecer a Talleres Gráficos de México para que produzca la papelería electoral. Además, planteó la creación de un comité que revise la transparencia de las contrataciones y promueva una mayor competencia entre proveedores. Sheinbaum insistió en que los contratos y el uso de recursos públicos deben transparentarse, y sostuvo que las investigaciones deben determinar si existieron irregularidades, sin excluir a funcionarios de administraciones anteriores.