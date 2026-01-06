Adelanta Sheinbaum que dará a conocer nuevo modelo de inversión pública
Explicó que el objetivo no es únicamente elevar los indicadores macroeconómicos, sino traducir la expansión económica en beneficios tangibles para la población
Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum afirmó que sostuvo una jornada de trabajo prácticamente completa con el equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el gabinete responsable de los proyectos de infraestructura, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en el transcurso de este mes el gobierno federal dará a conocer una estrategia para fortalecer la inversión pública como palanca del crecimiento económico.
La mandataria explicó que el objetivo no es únicamente elevar los indicadores macroeconómicos, sino traducir la expansión económica en beneficios tangibles para la población.
Señaló que el desarrollo sostenido requiere una combinación de inversión pública y privada, así como el fortalecimiento de las cadenas de valor, pero subrayó que el crecimiento carece de sentido si no se refleja en mejores condiciones de vida.
En ese contexto, insistió en que el bienestar depende de salarios dignos, al advertir que la generación de empleo, por sí sola, no garantiza una mejora real si los ingresos son insuficientes.
Sheinbaum vinculó esta visión con la política de incremento salarial y la ampliación de la seguridad social, al afirmar que una mayor remuneración permite que las ganancias se distribuyan de manera más equitativa entre trabajadores y empleadores, y no se concentren únicamente en los dueños de los medios de producción.
En otro momento de su conferencia matutina, la presidenta se refirió a una encuesta publicada por un diario de circulación nacional que le otorga una aprobación ciudadana de 72 por ciento.
Atribuyó ese respaldo a la cercanía con la población y a la coherencia con los principios de su proyecto, incluso —dijo— en un año marcado por una intensa ofensiva mediática y digital, como ocurrió en 2025.
Finalmente, alertó sobre el crecimiento acelerado de la desinformación en redes sociales, fenómeno que, señaló, se ha visto agravado por el uso de inteligencia artificial.
Consideró que este escenario abre un debate impostergable sobre cómo garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y confiable.