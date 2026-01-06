Adelanta Sheinbaum que dará a conocer nuevo modelo de inversión pública

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum afirmó que sostuvo una jornada de trabajo prácticamente completa con el equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el gabinete responsable de los proyectos de infraestructura, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en el transcurso de este mes el gobierno federal dará a conocer una estrategia para fortalecer la inversión pública como palanca del crecimiento económico.

La mandataria explicó que el objetivo no es únicamente elevar los indicadores macroeconómicos, sino traducir la expansión económica en beneficios tangibles para la población.

Señaló que el desarrollo sostenido requiere una combinación de inversión pública y privada, así como el fortalecimiento de las cadenas de valor, pero subrayó que el crecimiento carece de sentido si no se refleja en mejores condiciones de vida.

En ese contexto, insistió en que el bienestar depende de salarios dignos, al advertir que la generación de empleo, por sí sola, no garantiza una mejora real si los ingresos son insuficientes.