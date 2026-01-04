Invita Ramos Arizpe a pagar el Predial 2026 con descuento y participar en sorteo de enero

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe llamó a las y los contribuyentes a realizar el pago oportuno del Impuesto Predial 2026 durante el mes de enero, a fin de aprovechar el 15 por ciento de descuento vigente y participar en el sorteo “Participa y gana pagando tu predial 2026”.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que el cumplimiento de esta contribución representa un acto de responsabilidad ciudadana que fortalece las finanzas municipales y permite al Ayuntamiento seguir impulsando obras, servicios públicos y acciones que se reflejan en una mejor calidad de vida para las familias.

“Cuando las y los ciudadanos cumplen con el predial, el municipio puede responder con más servicios, más obras y mejores espacios para todos. Por eso invitamos a aprovechar el descuento de enero y los beneficios que estamos ofreciendo”, expresó el Edil.

DESCUENTOS Y FACILIDADES DURANTE ENERO

Durante el primer mes del año, el Impuesto Predial ofrece un descuento del 15 por ciento tanto en predios urbanos como rústicos, además de la reducción de recargos a solo un peso, lo que representa una oportunidad para que las familias se pongan al corriente sin afectar su economía.

Las autoridades municipales destacaron que estos estímulos forman parte de una política de apoyo al contribuyente, orientada a incentivar el cumplimiento voluntario y ordenado de las obligaciones fiscales.

SORTEO ‘PARTICIPA Y GANA PAGANDO TU PREDIAL 2026’

Como incentivo adicional, el Gobierno Municipal recordó que quienes realicen el pago del predial durante enero podrán participar en el sorteo “Participa y gana pagando tu predial 2026”, mediante el cual se entregarán 200 mil pesos en premios correspondientes a este mes.

La dinámica establece la asignación de un boleto por cada clave catastral, reconociendo así a las y los contribuyentes que cumplen de manera puntual y contribuyen al desarrollo ordenado del municipio.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para aprovechar los beneficios vigentes durante enero y sumarse al esfuerzo conjunto por seguir construyendo un Ramos Arizpe fuerte, ordenado y con mejores servicios para todas y todos.