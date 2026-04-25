Adolescente, de 17 años, cae con su auto en arroyo en Santa Catarina, Nuevo León
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A pesar de lo aparatoso del accidente el joven resultó con golpes leves por lo que se negó a su traslado
Un adolescente cayó con el automóvil que conducía en un arroyo en Santa Catarina, Nuevo León, la mañana de este sábado.
Los hechos fueron reportados a las 08:29 horas en la Carretera a García a la altura del kilómetro 4 por el Parque Industrial Finsa Santa Catarina, en el referido ayuntamiento.
Elementos de Protección Civil del estado se trasladaron para atender el percance vial en el que la unidad se salió del camino y luego volcó. El carro siniestrado fue ubicado por los rescatistas en un pequeño arroyo a la orilla de la carretera. El vehículo involucrado es un Nissan Versa en color azul marino con placas de circulación TAE 936A el cual era conducido por un joven de 17 años.
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Al arribo de los elementos de PCNL, el adolescente se encontraba afuera del automóvil y presentaba golpes leves, por lo que se negó a su traslado. El incidente quedó a cargo de Movilidad de Santa Catarina para las maniobras correspondientes con la grúa y el retiro de la unidad.