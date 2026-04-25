Adolescente, de 17 años, cae con su auto en arroyo en Santa Catarina, Nuevo León

Un adolescente cayó con el automóvil que conducía en un arroyo en Santa Catarina, Nuevo León, la mañana de este sábado.

Los hechos fueron reportados a las 08:29 horas en la Carretera a García a la altura del kilómetro 4 por el Parque Industrial Finsa Santa Catarina, en el referido ayuntamiento.

Elementos de Protección Civil del estado se trasladaron para atender el percance vial en el que la unidad se salió del camino y luego volcó. El carro siniestrado fue ubicado por los rescatistas en un pequeño arroyo a la orilla de la carretera. El vehículo involucrado es un Nissan Versa en color azul marino con placas de circulación TAE 936A el cual era conducido por un joven de 17 años.

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