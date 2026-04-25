Adolescente, de 17 años, cae con su auto en arroyo en Santa Catarina, Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 25 abril 2026
    Adolescente, de 17 años, cae con su auto en arroyo en Santa Catarina, Nuevo León
    Accidente vial en arroyo de Santa Catarina, Nuevo León Fotos: cortesía
    Adolescente, de 17 años, cae con su auto en arroyo en Santa Catarina, Nuevo León
    Adolescente, de 17 años, cae con su auto en arroyo en Santa Catarina, Nuevo León

A pesar de lo aparatoso del accidente el joven resultó con golpes leves por lo que se negó a su traslado

Un adolescente cayó con el automóvil que conducía en un arroyo en Santa Catarina, Nuevo León, la mañana de este sábado.

Los hechos fueron reportados a las 08:29 horas en la Carretera a García a la altura del kilómetro 4 por el Parque Industrial Finsa Santa Catarina, en el referido ayuntamiento.

Elementos de Protección Civil del estado se trasladaron para atender el percance vial en el que la unidad se salió del camino y luego volcó. El carro siniestrado fue ubicado por los rescatistas en un pequeño arroyo a la orilla de la carretera. El vehículo involucrado es un Nissan Versa en color azul marino con placas de circulación TAE 936A el cual era conducido por un joven de 17 años.

TE PUEDE INTERESAR: Pintas con amenazas de tiroteo escolar suman 17 planteles educativos en Nuevo León

Al arribo de los elementos de PCNL, el adolescente se encontraba afuera del automóvil y presentaba golpes leves, por lo que se negó a su traslado. El incidente quedó a cargo de Movilidad de Santa Catarina para las maniobras correspondientes con la grúa y el retiro de la unidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Adolescencia

Localizaciones


Nuevo León
Santa Catarina

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
La iniciativa plantea obligar a hospitales privados a transparentar costos y garantizar la cobertura de servicios médicos a pacientes asegurados.

Votarán este martes reforma para regular aseguradoras y hospitales privados
Autoridades municipales clausuraron hace siete días un centro de rehabilitación tras detectar maltrato, presencia de menores y fallas graves en protocolos.

Revisarán anexos en Torreón; van por centros clandestinos

Como Juan por su casa

Como Juan por su casa
true

Morena y el PRI: los demasiados paralelismos
Los hechos se registraron alrededor de las 9:00 horas en el cruce de la Avenida Lázaro Cárdenas y la calle Horticultores. FOTO: Captura de pantalla

Asesinan a coordinador de homicidios de la FGE en Ensenada, Baja California
Autoridades educativas y de seguridad en BCS confirmaron que amenazas formarían parte de un “reto viral” en redes sociales. Cuartoscuro

Reportan amenazas de tiroteos en 11 escuelas de Baja California Sur y Sinaloa
El Día Sin Sombra 2026 será visible en distintas regiones de México durante mayo.

Día Sin Sombra 2026: cuándo ocurre en México y por qué desaparecen las sombras
Chisme. La pareja reaparece unida en medio de especulaciones sobre una supuesta crisis.

Kunno apaga rumores: publica fotos con Nodal y Ángela Aguilar