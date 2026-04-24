Pintas con amenazas de tiroteo escolar suman 17 planteles educativos en Nuevo León

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México
/ 24 abril 2026
    Pintas con amenazas de tiroteo escolar suman 17 planteles educativos en Nuevo León
    Al corte de este viernes, se han encontrado mensajes con amenazas de un tiroteo escolar en 17 planteles educativos entre primarias, secundarias y preparatorias, en Nuevo León. VANGUARDIA

La Fiscalía General de Justicia del estado precisó que se han intervenido primarias, secundarias y preparatorias derivado de estos mensajes amenazantes

MONTERREY, NL.- Al corte de este viernes, se han encontrado mensajes con amenazas de un tiroteo escolar en 17 planteles educativos entre primarias, secundarias y preparatorias, en Nuevo León.

Así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia del estado que informó que se han realizado intervenciones en 17 instituciones educativas en los municipios de Monterrey, Juárez, San Nicolás, García, Guadalupe, Pesquería, Santa Catarina y Linares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tras-ataque-en-teotihuacan-alcanza-a-coahuila-ola-de-amenazas-de-tiroteo-en-escuelas-EA20204044

Ante el reporte de los hallazgos de las pintas, en cada uno de los casos el personal de la FGJNL ha procedido a una revisión exhaustiva de las instalaciones, perímetros y áreas señaladas en los escritos amenazantes.

Tras los operativos no se han encontrado novedades, artefactos peligrosos, amenazas reales inminentes ni personas portando objetos ilícitos al momento de la intervención.

Las pintas se han localizado en las instalaciones de las diferentes escuelas y siempre aluden a un “tiroteo escolar”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/amenaza-de-tiroteo-en-secundaria-moviliza-a-policias-de-monterrey-BK20197336

Tiroteo escolar. Los mataré por todo lo que me han hecho, los mataré el lunes jajaja, malditos (sic)”, precisó la Fiscalía que es el mensaje recurrente que han detectado.

En cada una de las intervenciones participan elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Unidades de Despliegue Estratégico, con el apoyo de binomios caninos (K9).

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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