Pintas con amenazas de tiroteo escolar suman 17 planteles educativos en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Al corte de este viernes, se han encontrado mensajes con amenazas de un tiroteo escolar en 17 planteles educativos entre primarias, secundarias y preparatorias, en Nuevo León. Así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia del estado que informó que se han realizado intervenciones en 17 instituciones educativas en los municipios de Monterrey, Juárez, San Nicolás, García, Guadalupe, Pesquería, Santa Catarina y Linares.

Ante el reporte de los hallazgos de las pintas, en cada uno de los casos el personal de la FGJNL ha procedido a una revisión exhaustiva de las instalaciones, perímetros y áreas señaladas en los escritos amenazantes. Tras los operativos no se han encontrado novedades, artefactos peligrosos, amenazas reales inminentes ni personas portando objetos ilícitos al momento de la intervención. Las pintas se han localizado en las instalaciones de las diferentes escuelas y siempre aluden a un “tiroteo escolar”.

“Tiroteo escolar. Los mataré por todo lo que me han hecho, los mataré el lunes jajaja, malditos (sic)”, precisó la Fiscalía que es el mensaje recurrente que han detectado. En cada una de las intervenciones participan elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Unidades de Despliegue Estratégico, con el apoyo de binomios caninos (K9).

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