$!Adolescente que atacó preparatoria Makárenko publicó video con arma y mensajes incels antes del ataque

El adolescente implicado en el ataque armado ocurrido en una Preparatoria Antón Makárenko del municipio de Lázaro Cárdenas, que dejó dos maestras muertas, compartió previamente imágenes en redes sociales en las que se le observa portando un arma larga. De acuerdo con los reportes, el alumno de 15 años publicó en Instagram un video durante la madrugada del martes 24 de marzo, donde aparece con la misma vestimenta con la que posteriormente fue detenido. En el material también exhibe un fusil que presuntamente utilizó en la agresión. Las imágenes mostraban al joven con el atuendo que llevaría al plantel educativo y el arma con la que contaba. En su perfil no se registraban otras publicaciones, pero el contenido difundido incluía referencias relacionadas con el ataque.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

PRESUNTO JOVEN QUE ASESNÓ A DOS PROFESORAS COMPARTIO MENSAJES DE ODIO EN SUS REDES SOCIALES El material compartido por el adolescente también integró un video con la leyenda “INCELS.IS”, que incluía un mensaje de odio dirigido contra mujeres y feministas. El contenido mostraba a un hombre con frases en las que expresaba resentimiento hacia las mujeres, seguido de escenas de violencia armada y un intento de suicidio del personaje. El video difundido formaba parte del material que el joven publicó antes de acudir al plantel educativo.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

ESTO ES LO QUE SE SABE SOBRE EL ATAQUE ARMADO EN UNA PREPARATIORIA DE MICHOACÁN La mañana del mismo martes se registró una balacera al interior de la Preparatoria Antón Makárenko, ubicada en la calle Francisco Villa de la colonia Centro. De acuerdo con los reportes, el presunto responsable acudió al lugar con un fusil calibre 5.56. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán localizaron dentro del plantel a dos mujeres sin vida con impactos de bala. Las víctimas fueron identificadas como María del Rosario N, de 36 años, y Tatiana N, de 37 años, quienes se desempeñaban como maestras en la institución.

DETENIENEN A ESTUDIANTE Y ASEGURAN ARMA UTILIZADA EN ATAQUE Tras el despliegue de seguridad, los elementos lograron ubicar y detener al adolescente, quien vestía pantalón negro, tenis y playera en tonos negro con blanco. En el sitio también fue asegurado un fusil calibre 5.56 con un cargador, el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente. AUTORIDADES EDUCATIVAS EMITEN MENSAJE TRAS ATAQUE QUE DEJÓ A DOS MAESTRAS SIN VIDA Posteriormente, la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, informó que se mantiene comunicación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán para el seguimiento de las investigaciones. “Lamentamos profundamente los hechos ocurridos esta mañana en el puerto de Lázaro Cárdenas. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la comunidad educativa. Estados en comunicación permanente con la Fiscalía General de Justicia del Estado”, escribió en redes sociales. La funcionaria expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con la comunidad educativa afectada por los hechos. QUÉ ES EL MOVIMIENTO INCEL De acuerdo con la Amnistía Internacional, el movimiento incel es una ideología surgida en internet que combina frustración sexual, misoginia y discursos de odio hacia las mujeres. El término proviene del inglés “involuntary celibate”, que significa célibe involuntario. Este fenómeno surgió en la década de 1990 como un espacio para hablar sobre la soledad emocional, pero con el tiempo evolucionó hacia comunidades digitales donde se difunden mensajes de resentimiento y violencia. Según la organización, estos discursos suelen culpar a las mujeres del malestar masculino, deshumanizarlas y justificar agresiones como forma de respuesta.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

¿POR QUÉ LOS INCELES SON UN PELIGRO PARA LA IGUALDAD? La organización Amistía Internacional España señaló: “Los discursos incel se construyen a partir de ideas profundamente misóginas y deshumanizadoras. Estas son sus características principales: - Culpabilizan a las mujeres del malestar masculino: Las consideran responsables de su frustración sexual y emocional, y las deshumanizan sistemáticamente. - Desprecian a otros hombres por su “superioridad”: Los llamados “Chads” (hombres exitosos en relaciones) son vistos como enemigos por su supuesto privilegio genético. - Glorifican la violencia como venganza: En estos espacios se crean “héroes trágicos” o “mártires de la injusticia sexual”, legitimando la agresión como respuesta a un supuesto maltrato social. - Construyen una identidad basada en el resentimiento: Ofrecen una falsa comunidad a quienes sienten soledad, falta de referentes o exclusión, canalizando esas emociones hacia el odio organizado. Cuando jóvenes vulnerables, aislados y sin referentes en igualdad encuentran estos discursos, el riesgo de que el odio digital se traduzca en violencia real se multiplica.” Especialistas advierten que este tipo de contenido puede influir en entornos digitales y, en algunos casos, trasladarse a actos de violencia fuera de internet, especialmente entre jóvenes que consumen estas narrativas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en la preparatoria y determinar las responsabilidades correspondientes.

Publicidad