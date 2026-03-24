Balacera en preparatoria Makárenko de Lázaro Cárdenas deja dos maestras muertas; detienen a un adolescente
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Autoridades reportaron que un adolescente fue detenido tras una balacera en una preparatoria de Lázaro Cárdenas donde murieron dos docentes
Autoridades de Michoacán informaron que este 24 de marzo de 2026 se registró una balacera en la Preparatoria Antón Makarenko, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, con saldo de dos mujeres fallecidas y un adolescente detenido.
Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos de la Guardia Civil y de la Policía Municipal implementaron un operativo en la zona para atender la emergencia.
DETIENEN A UN ADOLESCENTE TRAS BALACERA Y ASESINATO DE DOS MAESTRAS EN UNA PREPARATORIO PÚBLICA
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que, como resultado del despliegue, se logró la detención de un adolescente de 15 años, presuntamente relacionado con los hechos.
Según el comunicado difundido por la dependencia, el operativo se activó luego de un aviso del C5 Michoacán sobre detonaciones de arma de fuego a la altura del plantel educativo.
LOCALIZAN A DOS MAESTRAS SIN VIDA
Al arribar al sitio, las autoridades localizaron al interior del plantel los cuerpos de dos mujeres que presentaban impactos de proyectil de arma de fuego. De acuerdo con los reportes oficiales, ambas víctimas eran docentes de la institución.
En el lugar también fue asegurado un fusil calibre 5.56 con un cargador, el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente como parte de las investigaciones.
PRIMEROS REPORTES SOBRE E ORIGEN DE LA AGRESIÓN
De acuerdo con información difundida por medios locales, la situación habría ocurrido después de que un alumno del plantel presuntamente comenzara a realizar disparos contra personal de la escuela.
Los reportes señalan que el altercado se habría originado tras una discusión entre el joven y trabajadores del centro educativo. Como resultado de la agresión, dos maestras perdieron la vida.
Las autoridades estatales indicaron que el adolescente detenido fue puesto a disposición de las instancias correspondientes, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales.