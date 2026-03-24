Balacera en preparatoria Makárenko de Lázaro Cárdenas deja dos maestras muertas; detienen a un adolescente

Autoridades de Michoacán informaron que este 24 de marzo de 2026 se registró una balacera en la Preparatoria Antón Makarenko, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, con saldo de dos mujeres fallecidas y un adolescente detenido.

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos de la Guardia Civil y de la Policía Municipal implementaron un operativo en la zona para atender la emergencia.

DETIENEN A UN ADOLESCENTE TRAS BALACERA Y ASESINATO DE DOS MAESTRAS EN UNA PREPARATORIO PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que, como resultado del despliegue, se logró la detención de un adolescente de 15 años, presuntamente relacionado con los hechos.

Según el comunicado difundido por la dependencia, el operativo se activó luego de un aviso del C5 Michoacán sobre detonaciones de arma de fuego a la altura del plantel educativo.