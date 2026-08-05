Advierte DEA a políticos mexicanos que protegen a cárteles: ‘Vamos por ustedes’

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) advirtió este miércoles a funcionarios mexicanos que otorgan protección al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a otros cárteles del narcotráfico que los perseguirá hasta en encontrarlos.

Durante una rueda de prensa para anunciar nuevos cargos criminales en contra de diversos miembros del CJNG en diversas cortes de EU, el director de la DEA Terry Cole renovó una advertencia directa contra los funcionarios mexicanos que a través de corrupción protegen a los cárteles del narco