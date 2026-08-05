Advierte DEA a políticos mexicanos que protegen a cárteles: ‘Vamos por ustedes’
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La DEA advirtió por funcionarios mexicanos que permiten la operación del narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) advirtió este miércoles a funcionarios mexicanos que otorgan protección al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a otros cárteles del narcotráfico que los perseguirá hasta en encontrarlos.
Durante una rueda de prensa para anunciar nuevos cargos criminales en contra de diversos miembros del CJNG en diversas cortes de EU, el director de la DEA Terry Cole renovó una advertencia directa contra los funcionarios mexicanos que a través de corrupción protegen a los cárteles del narco
“Permítanme ser claro: si trafican con drogas letales, si lucran con el sufrimiento ajeno o utilizan cargos públicos para proteger a los cárteles, esta es su advertencia: La DEA va a por ustedes. Ningún título, cargo ni conexión política los protegerá”, dijo Cole en una conferencia en el Departamento de Justicia.
“Esto incluye a miembros del gobierno mexicano que protegen a los líderes del CJNG de ser entregados a la justicia y que facilitan el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia. Las acciones del CJNG han provocado la muerte de miles de estadounidenses”.