Advierte IMCO rezago y políticas industriales disparejas en estados de México

El documento advierte que el concepto de política industrial se ha incorporado de manera generalizada en las agendas estatales, pero su institucionalización aún está incompleta.

Las entidades de la República Mexicana van disparejas en el despliegue de una política industrial, ya que algunos estados carecen de metas y presupuestos definidos para este fin, advirtió un análisis del IMCO.

Como resultado de una encuesta, 15 de 16 entidades reportaron que cuentan con estrategias para aumentar el contenido nacional, aunque sólo la mitad incluye metas y presupuesto definidos.

“Esto sugiere que, si bien existe una adopción amplia del enfoque de política industrial, en muchos casos aún no se traduce en instrumentos estructurados ni en políticas sostenibles en el tiempo”, dijo el Instituto.

Añadió que hay sectores prioritarios para los estados en las estrategias de atracción de inversiones, como el automotriz y electromovilidad; semiconductores; energía; farmacéuticos y dispositivos médicos, además de agroindustria.

Los estados han desplegado una variedad de instrumentos para impulsar el desarrollo productivo, aunque con resultados desiguales entre entidades.

Por ejemplo, 14 de 16 entidades utilizan ferias y ruedas de negocio para vincular a proveedores locales, y 16 cuentan con planes de atracción de inversión.

El IMCO consideró que algunos estados destacan por avances más consistentes o por la escala de sus proyectos estratégicos vinculados al Plan México.

Un ejemplo es Oaxaca, entidad que se ha beneficiado de la intervención federal en el Corredor Interoceánico con seis Polos de Desarrollo para el Bienestar, mientras que Veracruz desarrolla polos logísticos como el de Tuxpan.