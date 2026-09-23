Advierte informe de EU avance de cárteles mexicanos en uso de drones

La campaña del gobierno del presidente Donald Trump para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y desmantelar las redes criminales que las producen y trafican podría complicarse por el uso cada vez más acelerado de drones por parte de los cárteles de la droga latinoamericanos, de acuerdo con la información publicada hoy por Alex Horton, Samantha Schmidt y Warren P. Strobel.

La revolución de los drones que se desarrolla al sur de la frontera entre Estados Unidos y México socavará, casi con toda seguridad, la guerra contra las drogas del presidente Donald Trump, señala un artículo publicado este miércoles por “The Washington Post”.

Según una fuente del diario estadounidense familiarizada con una informe interno del gobierno estadounidense y otras personas conocedoras del asunto, el cambio tecnológico en América Latina, impulsado por combatientes que regresan de la guerra entre Rusia y Ucrania, complica la guerra contra las drogas de Trump.

La evaluación gubernamental, citada por el medio y que no se había dado a conocer anteriormente, advierte que las autoridades antinarcóticos tanto de Estados Unidos como México carecen de preparación para afrontar los desafíos que planteará este cambio.

El informe se basa en entrevistas con cinco funcionarios estadounidenses y uno mexicano, quienes describieron los desafíos continuos que los drones plantean a las operaciones antinarcóticos de ambos países.

De acuerdo con los funcionarios citados por el Post, los cárteles mexicanos han intensificado el uso de dinero y coacción para reclutar a personas, principalmente de Colombia, que han regresado de Ucrania, y han intentado enviar allí a sus propios “afiliados”.

Además, están estudiando detenidamente el uso de frecuencias de radio alternas y otras técnicas para eludir los sistemas de interferencia (inhibidores) contra drones, además de adquirir modelos avanzados capaces de permanecer más tiempo en el aire y transportar más explosivos que los modelos que poseen actualmente.

Según afirmó uno de los funcionarios al medio estadounidense, se prevé que los cárteles pongan en práctica en los próximos meses las habilidades y tácticas adquiridas mediante el servicio militar directo en Ucrania.

En un comunicado, el Departamento de Estado de EU informó que colabora con las fuerzas del orden estadounidenses y sus homólogos en Ucrania para “adoptar medidas que mitiguen el riesgo de transferencia de habilidades de combate” y aplica las lecciones aprendidas en ese conflicto sobre cómo neutralizar drones, con el fin de “contrarrestar la amenaza de los drones de los cárteles”.

En tanto, portavoces del Departamento de Justicia y de la Administración de Control de Drogas (DEA) no respondieron a las solicitudes de comentarios por parte del diario.

‘GUERRA DE DRONES’ EN LA FRONTERA ENTRE MÉXICO Y EU

Según señalaron funcionarios, los grupos de narcotráfico en México ya utilizan drones para eludir a las autoridades a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, empleándolos para vigilar operaciones policiales e identificar rutas de contrabando.

Ante esta situación intensificó sus actividades contra esas aeronaves y apenas el mes pasado desplegó sistemas láser de alta energía a los que mandos militares atribuyen el derribo de 11 drones “vinculados a cárteles” entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre.

En agosto pasado, El Universal dio a conocer que la Patrulla Fronteriza y cárteles libran una “guerra de drones” en la frontera entre México y EU, y de acuerdo con el vocero de la Border Patrol estadounidense sector Tucson, Jesús Vasavilbaso, EU tiene la tecnología para combatir estas aeronaves no tripuladas.

”Por más que usen tecnología, nosotros vamos a estar aquí defendiendo la frontera 24 horas al día, siete días a la semana”, dijo en su momento el funcionario de EU.

A su vez, el jefe de la Patrulla Fronteriza en Tucson, John Morris, confirmó en respuesta a este medio que el Cártel de Sinaloa opera mayormente en la frontera de Arizona con Sonora, con nuevas estrategias en redes sociales para enganchar a más personas, e incluso con el uso de más tecnología.

PREVÉN ATAQUES DE CÁRTELES PROPIOS DE ‘UN ESCENARIO DE COMBATE’

Para el general retirado Glen D. VanHerck, la creciente destreza de los cárteles añadirá urgencia al constante juego del gato y el ratón. Él supervisó las operaciones militares estadounidenses en Norteamérica como comandante del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica.

De acuerdo con “The Washington Post”, en una entrevista declaró que esos grupos criminales “utilizarán técnicas para contrarrestar nuestros drones de vigilancia e incluso podrían llegar a atacarlos de formas propias de un escenario de combate”.

VanHerck consideró que el mayor peligro, se situará fuera de la zona fronteriza inmediata, ya que los cárteles emplean nuevos drones cargados de explosivos principalmente para atacar a las fuerzas de seguridad mexicanas y a grupos criminales rivales.

DE UCRANIA A LA FRONTERA MÉXICO-EU; CÁRTELES RECLUTAN EXCOMBATIENTES

Un alto funcionario del Departamento de Estado, citado por el diario, indicó que el gobierno estadounidense tiene conocimiento de la existencia de combatientes procedentes de Colombia que han luchado en ambos bandos de la guerra entre Rusia y Ucrania y han regresado a América Latina con conocimientos avanzados sobre tecnología y tácticas de drones, que ha beneficiado directa e indirectamente a las organizaciones de narcotráfico.

Otro funcionario estadounidense vinculado a operaciones antinarcóticos señaló que los cárteles envían activamente a miembros afiliados al frente de batalla en Ucrania bajo contratos de un año, llegando incluso a amenazar a sus familias para garantizar su regreso.

“Estarán en una situación mucho mejor, mucho mejor entrenados y con un equipo muy superior”, afirmó el funcionario.

CÁRTEL MEXICANO ADQUIERE DRONES EN CHINA

Por su parte, un funcionario de inteligencia mexicano reconoció que hay una creciente preocupación por la proliferación de drones de gran tamaño capaces de transportar explosivos y contrabando.

Al menos un cártel posee aeronaves de seis a ocho hélices, lo que permite al dron realizar vuelos de varias horas y cargar más de 150 libras (68 kilogramos), según un documento de inteligencia consultado por “The Post”.

El funcionario mexicano dijo que un cártel envió personal a China para adquirir drones que pueden equiparse con rifles. Se cree que la organización está aprendiendo a operar estas aeronaves y espera el momento oportuno para utilizarlas.

DRONES, ‘EL GRAN PROBLEMA AL QUE NOS ENFRENTAREMOS’

La letal campaña militar de Trump contra operadores de bajo nivel en el mar Caribe y el Pacífico oriental llevó a los traficantes a optar por un mayor uso de buques comerciales y envíos aéreos —combinados con rutas marítimas modificadas— para eludir a las fuerzas estadounidenses.

Los funcionarios señalaron que las autoridades estadounidenses y mexicanas prevén que los cárteles seguirán perfeccionando sus métodos operativos y buscando formas de evitar los sistemas gubernamentales de defensa contra drones.

”Sabemos que los narcos tienen mucho más dinero que nosotros”, declaró el funcionario estadounidense involucrado en las labores de lucha contra el narcotráfico. “¿Cuál es el próximo gran problema al que nos enfrentaremos? Los drones”.