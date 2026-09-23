Urge EU a México a librar ‘intervención del narco’

En su participación en la Quintana Convención Binacional de la American Society of Mexico (AmSoc), el diplomático apuntó que para el Presidente Donald Trump el mensaje primordial es establecer un objetivo de cooperación, no de intervencionismo.

México debe defender su soberanía, manteniendo a margen el intervencionismo externo, pero esto también debe defenderse de la intervención del narcotráfico, expresó Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México.

“Estados Unidos quiere ver un México soberano frente a interferencias externas maliciosas, pero también un México soberano y libre de interferencias internas provenientes de organizaciones criminales y cárteles transnacionales que aterrorizan y controlan comunidades”, expresó Johnson.

“Piénsenlo también de esta manera: si a México le va bien, eso es bueno para Estados Unidos”.

Con hechos como la explosión de un coche bomba en Zacatecas el mes pasado, para el Embajador Johnson se justifica la clasificación de terrorismo para organizaciones criminales.

Por ello, con una frontera de más de 3 mil kilómetros, 40 millones de viajeros estadounidenses a México y un intercambio comercial a través del T-MEC, para Estados Unidos es relevante cada evento de seguridad en el País.

Sin embargo, Johnson destacó el trabajo realizado en materia de seguridad, especialmente en lo que corresponde al blindaje de la frontera e incautación de drogas, lo que ha impactado hasta en una reducción de 35 por ciento de las muertes por consumo de drogas en Estados Unidos.

“Desde que la Presidenta Sheinbaum asumió el cargo, México ha incautado más de 500 toneladas de narcóticos ilegales, incluidas 80 toneladas en el mar. Estas incautaciones incluyen más de dos toneladas de fentanilo y 9.5 millones de pastillas de fentanilo.

“Las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos han disminuido 35 por ciento, y en su punto máximo, cuando alcanzaban las 100 mil muertes, eso significa que estamos salvando aproximadamente 35 mil vidas al año”, aseguró el Embajador.