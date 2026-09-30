Advierte la Acnur que la violencia empuja más desplazamientos y el acceso al asilo es más difícil

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    Advierte la Acnur que la violencia empuja más desplazamientos y el acceso al asilo es más difícil
    Barham Salih, alto comisionado de la ACNUR, visitó la Cámara de Senadores en donde llamó a fortalecer los sistemas de asilo y la protección humanitaria para las personas refugiadas. Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Ante el Senado mexicano el alto comisionado de la ONU para los Refugiados señaló que desde 2025 más de 117 millones de personas han sido forzadas a dejar sus hogares por conflictos, violencia, persecución y otras amenazas a su seguridad

CIUDAD DE MÉXICO- La violencia, la persecución y las amenazas pesan cada vez más entre las razones que obligan a millones de personas a abandonar sus países, mientras el acceso al asilo se vuelve más difícil en distintas partes del mundo, advirtió este martes en México el alto comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), Barham Salih.

Ante el Senado mexicano y como parte de su primera visita oficial al país, Salih señaló que desde 2025 más de 117 millones de personas han sido forzadas a dejar sus hogares por conflictos, violencia, persecución y otras amenazas a su seguridad, en un escenario en el que las guerras se multiplican y algunas se vuelven más violentas.

“El acceso al asilo se está volviendo más difícil en muchas partes del mundo”, alertó el funcionario, quien llamó a renovar el compromiso con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que en 2026 cumple 75 años.

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La tendencia también se refleja en México; aunque Salih indicó que el total de llegadas de migrantes y solicitantes de asilo disminuyeron, Acnur estima que aproximadamente el 85 % de las personas entrevistadas en el país menciona la violencia, la inseguridad y las amenazas entre las principales razones para salir de sus lugares de origen, una proporción que ha crecido con el tiempo.

El alto comisionado sostuvo que México ha construido un marco jurídico sólido para la protección de refugiados y defendió que un sistema de asilo eficaz debe identificar tanto a quienes necesitan protección internacional como a quienes no la requieren, mediante procedimientos justos y ágiles que fortalezcan la confianza pública.

Salih anunció además el acuerdo entre Acnur y el Gobierno mexicano para avanzar en “México Integra”, una estrategia destinada a convertir la integración de refugiados en una política nacional que articule al Gobierno federal, autoridades locales, empresas, universidades y organizaciones civiles.

El objetivo, explicó, es que la protección no termine con el reconocimiento de la condición de refugiado, sino que permita trabajar, estudiar, sostener una familia y reconstruir una vida.

Salih también destacó experiencias de incorporación laboral de refugiados y empresas dispuestas a contratarlos en su visita por el centro del país.

Además, agradeció la decisión de México de participar como coanfitrión del Foro Mundial sobre los Refugiados de 2027 y resaltó su papel en la implementación regional del Plan de Acción de Chile, derivado del proceso Cartagena+40.

“Ningún país tendría que cargar con esta responsabilidad solo”, afirmó al reclamar que la solidaridad internacional se traduzca en apoyo concreto para los países que ofrecen protección e invierten en la integración de quienes fueron obligados a huir, entre crecientes presiones sobre los sistemas internacionales de asilo.

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