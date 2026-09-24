Alertan que el mapa migratorio infantil en Latinoamérica se modificó, ahora hay nuevas rutas y riesgos

Así mismo, hacen hincapié en los obstáculos a los que se enfrentan los migrantes para poder acceder a la educación y salud en México, dándose lo que denominan como una “migración inversa” que coloca a las familias a nuevas amenazas ante el endurecimiento de las políticas impuestas por el mandatario estadounidense, Donald Trump para el paso a Estados Unidos.

La Agencia de Noticias EFE cita a especialistas que alertan que el mapa de la migración infantil en Latinoamérica registró una modificación entre nuevas rutas y riesgos.

Ivanna Paola Herrán Ballesteros, quien es la coordinadora regional de movilidad humana de Ayuda en Acción, explicó a EFE que cada vez hay más familias y menores que hacen un recorrido de retorno que no siempre finaliza en sus comunidades de origen, por lo que quedan expuestos a la separación familiar o las redes de trata.

Esta situación ocurre, añade Ballesteros en un momento de “debilitamiento de las instituciones que les acompañan”.

En este sentido, prosigue la coordinadora regional de movilidad humana de Ayuda en Acción ”esta debilidad institucional y pérdida de financiamiento de las organizaciones (por) el endurecimiento político, no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países también en la región (...) están haciendo que las redes de trata, las redes de crimen organizado se (...) fortalezcan”.

EFE hace referencia a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportó en su informe anual de 2025, que en México se registró una caída de cerca del 70 % en su “capacidad de protección comunitaria”

Esto se debe cita la agencia española de noticias a “la mayor reducción presupuestaria de su historia” en el país, con alrededor del 65 % una de una disminución en el financiamiento disponible que apoyan a las personas desplazadas.

Por lo que tomando en cuenta este escenario, los menores de edad se enfrentan a mayores vulnerabilidades, acentúa Herrán.

Así mismo, la coordinadora regional de movilidad humana de Ayuda en Acción especificó que “la migración ha seguido”, no obstante, ha “disminuido su visibilidad”, mientras las personas se ven obligadas a transitar “por otras vías”, mismas que son difíciles darles un acompañamiento y detectar para las ONG, lo que “también aumenta estos riesgos de trata y abuso”, enfatiza Ballesteros

MIGRANTES SE ENFRENTAN A VARIOS RETOS

De acuerdo al estudio ‘Infancia y movilidad humana’, publicado en 2025 por Ayuda en Acción y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) elaborado por la OEA; el número de menores en movilidad registró un incremento, ya que pasó de 29 mil en 2021 a 140 mil entre 2023 y el primer semestre de 2024, .

No obstante a el estudio de la Organización de los Estados Americanos ya advertía sobre los riesgos para los menores retornados, Herrán indica que si se repitiera en 2026, se “incorporaría una nueva categoría”, conocida como “migrantes inversos”, derivado de los “muchísimos más fenómenos de retorno” que se registrado en los últimos meses en la región.

Por su parte Tania Rodríguez Zafra, quien es la directora de Ayuda en Acción México, el país, “que ahora ya se ha vuelto un país de destino”, como consecuencia de la falta de documentos esto puede retrasar hasta un año o más que los niños accedan a la inserción escolar, así como otros trámites, por lo que se puede disminuir a unos meses con el acompañamiento de las ONG.

EFE relata el caso de Hans, quien es un niño de 10 años que ingresó con su familia a la casa de transición de la organización movilidad humana de Ayuda en Acción en julio de 2025, y que en febrero pasado logró reincorporarse a la escuela, después de pasar por un periodo de adaptación y de la obtención de los documentos necesarios.

”Cuando llegué estaba tímido, no quería hablar con casi nadie, pero ahora me siento más tranquilo, estoy mejor, en mi día normal si estoy en la escuela”, naraa Hans en un video que fue publicado en las redes de la ONG.

Por último, Rodríguez resalta el proceso de acompañamiento integral para Hans y su familia, que dio como resultado que el menor de edad ya puede jugar y hablar como “cualquier niño feliz”.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.