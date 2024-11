Advierten Ministros de la SCJN crisis constitucional

A dos días de que la Suprema Corte de Justicia discuta las acciones de inconstitucionalidad que impugnan la reforma judicial, los Ministros Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel advierten una crisis constitucional.

“Ya estamos en una crisis constitucional. Hablamos de crisis constitucional cuando, en términos generales, no existe certeza sobre cuál es el derecho vigente, quién es la autoridad encargada de aplicarlo y cuáles son las consecuencias de las decisiones tomadas”, indicó González Alcántara a REFORMA, en entrevista por escrito.

En su proyecto de sentencia, González Alcántara propuso que la Corte avale aspectos de la reforma judicial, como la elección de Ministros, la extinción de los fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, pero plantea anular la elección de Jueces y Magistrados.

El Pleno del máximo tribunal del País discutirá el martes el proyecto de González Alcántara, quien es Ministro desde diciembre de 2018, nominado por el entonces Presidente López Obrador.

“El proyecto anticipa que estamos ya en una crisis constitucional por el número de resoluciones dictadas en juicios de amparo, respecto de la reforma judicial, que no han sido acatadas. Hay una crisis constitucional cuando desde la tribuna legislativa se exhorta a la población y al resto de las autoridades a desacatar una resolución judicial”, agregó el juzgador.

Además, advirtió que hay un peor escenario: que los Poderes Ejecutivo y Legislativo no acaten una resolución a favor del proyecto, que requiere 8 de los 11 votos de los Ministros.

“Sin duda alguna, ante una eventual votación favorable del proyecto, un hipotético desacato sería muy desafortunado e implicaría un nivel mucho más profundo en esta crisis”, indicó González Alcántara.

Hizo un llamado a la prudencia de todos los actores involucrados en este proceso, desde los juzgadores hasta la Presidenta de la República.

En tanto, Esquivel, Ministra de la Corte desde marzo de 2019 --también nominada por AMLO-- llamó a los Ministros a la prudencia y a evitar un enfrentamiento de Poderes que ocasionaría una crisis constitucional con afectaciones políticas y económicas pare el País.

”Yo apelo a la sensatez y a la prudencia de las Ministras y Ministros para que el próximo martes no estemos enfrentándonos a los otros dos Poderes, como ha sido desde hace un año diez meses que inició este enfrentamiento hasta el día de hoy; un año diez meses desde que tenemos la actual presidenta de la Corte (Norma Piña), hemos tenido un enfrentamiento con los otros dos Poderes”, señaló.

Esquivel previó que una eventual invalidación de la reforma judicial, en los términos que propone González Alcántara, no sería acatada por el Ejecutivo y el Legislativo.

“Yo no veo la posibilidad de que los otros dos Poderes la puedan respetar, ante una decisión inédita no existen precedentes, no creo que sea una resolución que se vaya a acatar y tampoco creo que la Corte tenga la posibilidad de destituir ¿a quiénes? ¿a todos? ¿y también a los Congresos locales los tendrá que destituir?”, expresó.