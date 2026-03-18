Advierten riesgos si se descarta el enfoque trilateral del T-MEC

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 18 marzo 2026
    Advierten riesgos si se descarta el enfoque trilateral del T-MEC
    La integración que da el Tratado entre México, EU y Canadá a las cadenas de valor exige que participen los tres países socios. CUARTOSCURO

Desde el aspecto legal, el tratado podría pasar de ser un convenio trilateral a uno bilateral

Los gobiernos mexicano y estadounidense iniciarán hoy en Washington la primera ronda bilateral de conversaciones rumbo a la revisión del T-MEC, pero es importante que no se pierda el enfoque trilateral en las negociaciones, dijeron especialistas.

Y es que la integración que da el Tratado entre México, EU y Canadá a las cadenas de valor exige que participen los tres países socios.

https://vanguardia.com.mx/informacion/embajada-de-eu-en-mexico-anuncia-cambio-esperado-por-solicitantes-estos-son-los-dispositivos-permitidos-MP19612538

Desde el aspecto legal, el tratado podría pasar de ser un convenio trilateral a uno bilateral, aunque habría dificultades porque hay temas que se definieron considerando a tres partes, como las reglas y la acumulación de origen de los productos que se fabrican en la región, dijo el jurista Ricardo Ramírez.

El también socio fundador de RRH Consultores explicó a EL UNIVERSAL que el T-MEC “tiene un lenguaje neutral. Habla de las ‘partes’, que son los tres países, pero pueden ser tres, cuatro o dos”, señaló.

Sin embargo, “obviamente habría una complicación política” si el acuerdo se convierte en bilateral.

”Hay capítulos que se negociaron bilateralmente; por ejemplo, el acceso a mercados. Las listas de desgravación son bilaterales. Hay una lista de México-Canadá, hay una lista de México-Estados Unidos y una de EU-Canadá. Por otro lado, las reservas de servicios son por país”, señaló.

Ramírez, ex integrante del Órgano de Apelación de Controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), añadió que el tema laboral lo negociaron de manera separada canadienses y estadounidenses con México.

Pero no hay por qué asustarse de que la ronda actual sea bilateral, pues recordó que en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los primeros acercamientos se dieron entre México y Estados Unidos, y posteriormente se sumó Canadá.

El socio de Ansley y ex embajador de la OMC, Roberto Zapata, coincidió en que llevar el T-MEC a lo bilateral puede generar un “riesgo”, porque el tratado se negoció con una esencia trilateral.

Agregó, se podría dar el caso de que se otorguen concesiones a EU y que Canadá no acepte esos arreglos.

Zapata, quien participó en negociaciones de otros tratados, explicó que podría haber temas en los que EU sólo quiera un compromiso de México.

”Conversar bilateralmente, buscando áreas de entendimiento, no tiene nada de malo, pero llegar a acuerdos para someterlos a una consideración trilateral, representaría riesgos”, añadió.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Relaciones Exteriores

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
18 de marzo: Expropiación huachicolera: 18 de marzo

18 de marzo: Expropiación huachicolera: 18 de marzo
NosotrAs: La salud mental también es desigualdad

NosotrAs: La salud mental también es desigualdad
El proyecto surgió a partir de unos talleres que se hicieron en coordinación con Conexiones Climáticas y mujeres afectadas por las minas del carbón.

Organización Familia Pasta de Conchos, crea huertos para darle nueva vida a la región Carbonífera de Coahuila
Llamado. La alta demanda por los conciertos de BTS en México llevó al gobierno a gestionar nuevas fechas con Corea del Sur.

¿Vendrán a Monterrey? Asegura Sheinbaum que primer ministro de Corea del Sur gestiona nuevo concierto de BTS en México
¿Realizarás muy pronto tu trámite de visa americana? Recuerda que la Embajada de Estados Unidos en México cuenta con ciertas restricciones para entrar al inmueble.

Embajada de EU en México anuncia cambio esperado por solicitantes: estos son los dispositivos permitidos
Versión. Las fotos falsas generadas con IA confundieron incluso a familiares de la actriz y desataron rumores sobre una boda secreta.

Zendaya desmiente boda con Tom Holland tras imágenes virales con IA
Club América recibe al Philadelphia Union este miércoles 18 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes, en busca de sellar su pase a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

América y Toluca en la Concacaf Champions Cup 2026: Horarios y dónde ver los Octavos de Final este miércoles
Saltillo: Castiga Ayuntamiento a invasores de zona natural protegida en la Sierra de Zapalinamé

Saltillo: Castiga Ayuntamiento a invasores de zona natural protegida en la Sierra de Zapalinamé