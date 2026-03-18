Advierten riesgos si se descarta el enfoque trilateral del T-MEC

Y es que la integración que da el Tratado entre México, EU y Canadá a las cadenas de valor exige que participen los tres países socios.

Los gobiernos mexicano y estadounidense iniciarán hoy en Washington la primera ronda bilateral de conversaciones rumbo a la revisión del T-MEC , pero es importante que no se pierda el enfoque trilateral en las negociaciones, dijeron especialistas.

Desde el aspecto legal, el tratado podría pasar de ser un convenio trilateral a uno bilateral, aunque habría dificultades porque hay temas que se definieron considerando a tres partes, como las reglas y la acumulación de origen de los productos que se fabrican en la región, dijo el jurista Ricardo Ramírez.

El también socio fundador de RRH Consultores explicó a EL UNIVERSAL que el T-MEC “tiene un lenguaje neutral. Habla de las ‘partes’, que son los tres países, pero pueden ser tres, cuatro o dos”, señaló.

Sin embargo, “obviamente habría una complicación política” si el acuerdo se convierte en bilateral.

”Hay capítulos que se negociaron bilateralmente; por ejemplo, el acceso a mercados. Las listas de desgravación son bilaterales. Hay una lista de México-Canadá, hay una lista de México-Estados Unidos y una de EU-Canadá. Por otro lado, las reservas de servicios son por país”, señaló.

Ramírez, ex integrante del Órgano de Apelación de Controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), añadió que el tema laboral lo negociaron de manera separada canadienses y estadounidenses con México.

Pero no hay por qué asustarse de que la ronda actual sea bilateral, pues recordó que en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los primeros acercamientos se dieron entre México y Estados Unidos, y posteriormente se sumó Canadá.

El socio de Ansley y ex embajador de la OMC, Roberto Zapata, coincidió en que llevar el T-MEC a lo bilateral puede generar un “riesgo”, porque el tratado se negoció con una esencia trilateral.

Agregó, se podría dar el caso de que se otorguen concesiones a EU y que Canadá no acepte esos arreglos.

Zapata, quien participó en negociaciones de otros tratados, explicó que podría haber temas en los que EU sólo quiera un compromiso de México.

”Conversar bilateralmente, buscando áreas de entendimiento, no tiene nada de malo, pero llegar a acuerdos para someterlos a una consideración trilateral, representaría riesgos”, añadió.