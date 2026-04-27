Redefinen OpenAI y Microsoft términos de su alianza para ampliar los alcances de la IA

Como parte del nuevo acuerdo, las empresas indicaron que los pagos de participación en los ingresos de OpenAI a Microsoft estarán sujetos a un límite máximo, pero continuarán hasta 2030, independientemente del progreso tecnológico de OpenAI.

OpenAI y Microsoft anunciaron este lunes un acuerdo de colaboración renovado que permitirá a la empresa de inteligencia artificial ofrecer sus servicios a clientes en cualquier proveedor de nube.

Según una publicación en su blog, Microsoft ya no pagará una participación en los ingresos a OpenAI.

El acuerdo de participación en los ingresos entre ambas empresas lleva años vigente. OpenAI pagará a Microsoft el mismo porcentaje, el 20%, como parte del nuevo acuerdo, según una fuente familiarizada con el mismo, que prefirió permanecer en el anonimato debido a la confidencialidad de los detalles.

Microsoft ha sido uno de los principales patrocinadores de OpenAI desde hace mucho tiempo, invirtiendo más de 13 mil millones de dólares en la empresa desde 2019.

Si bien ambas compañías han destacado su relación como fundamental y estratégica, en los últimos meses se han observado señales de tensión a medida que los socios se adentran en los terrenos de la otra.

En un memorando de principios de este mes, Denise Dresser, directora de ingresos de OpenAI, afirmó que la alianza había “limitado nuestra capacidad para adaptarnos a las necesidades de las empresas”.

”Hoy anunciamos un acuerdo modificado para simplificar nuestra alianza y nuestra forma de trabajar juntos, basado en la flexibilidad, la certeza y el enfoque en brindar los beneficios de la IA a un público amplio”, declaró OpenAI.