Fiscalía de Chihuahua revela que presencia de presuntos agentes de la CIA no fue reportada en operativo

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 27 abril 2026
    Fiscalía de Chihuahua revela que presencia de presuntos agentes de la CIA no fue reportada en operativo
    La Fiscalía de Chihuahua informó que la presencia de ciudadanos estadounidenses vinculados presuntamente con la CIA durante un operativo en un narcolaboratorio no fue reportada a los mandos superiores. Foto: Cuartoscuro - Manuel Sánchez
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

COMPARTIR

TEMAS


Seguridad
operativos

Localizaciones


Chihuahua

Organizaciones


FGE
CIA

El caso sigue bajo investigación tras la muerte de cuatro personas.

La Fiscalía de Chihuahua confirmó nuevos detalles sobre el operativo realizado entre el 16 y el 19 de abril en un presunto narcolaboratorio, donde murieron dos ciudadanos estadounidenses y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Uno de los puntos que más ha generado polémica es la presencia de presuntos agentes de la CIA, la cual, según autoridades estatales, no fue reportada oficialmente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/renuncia-fiscal-de-chihuahua-tras-muerte-de-agentes-de-eu-NB20309631

Fiscalía investiga posible colaboración extraoficial

Durante una conferencia de prensa, Wendy Chávez, titular de la Unidad Especializada encargada de esclarecer los hechos, explicó que la investigación apunta a una posible colaboración extraoficial dentro del operativo.

De acuerdo con la funcionaria, los ciudadanos estadounidenses que participaron en el convoy no formaban parte formal del despliegue institucional autorizado por la Fiscalía de Chihuahua.

Esto significa que su presencia no fue informada previamente a los mandos superiores, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre quién autorizó su participación y bajo qué condiciones ocurrió.

¿Qué ocurrió en el operativo en Chihuahua?

Las autoridades detallaron que el convoy se dirigió a un narcolaboratorio ubicado en territorio chihuahuense como parte de un operativo especial.

Sin embargo, durante la intervención ocurrió un enfrentamiento que dejó un saldo de:

- Dos ciudadanos estadounidenses muertos

- Dos agentes de la AEI fallecidos

- Una investigación interna sobre responsabilidades

La Fiscalía busca determinar si existieron irregularidades en la planeación y ejecución del operativo.

Participación limitada de los estadounidenses

Wendy Chávez explicó que estas personas mantuvieron una participación limitada dentro del despliegue y que únicamente tuvieron contacto directo con el director Pedro Román Oseguera Cervantes y su círculo cercano de seguridad.

Además, aclaró que los estadounidenses:

- No portaban armas de fuego

- No tenían insignias oficiales

- Vestían ropa civil

- Mantuvieron sus rostros cubiertos durante gran parte del operativo

Estos datos contradicen versiones iniciales sobre una supuesta colaboración formal entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses.

Contradicciones con declaraciones previas

La información presentada también contradice declaraciones previas del fiscal César Jáuregui Moreno, quien había señalado que los estadounidenses supuestamente se encontraron con los agentes estatales durante el trayecto al operativo.

Con los nuevos datos revelados, la Fiscalía busca esclarecer si hubo omisiones administrativas, decisiones no autorizadas o acuerdos fuera de los protocolos institucionales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senado-revisara-si-hubo-una-violacion-a-la-ley-por-caso-de-agentes-de-eu-en-chihuahua-GG20260666

¿Qué sigue en la investigación?

Las autoridades estatales señalaron que la investigación continúa abierta y que se revisarán todas las responsabilidades relacionadas con el caso.

El hallazgo del narcolaboratorio y la muerte de cuatro personas han convertido este operativo en uno de los casos más delicados en Chihuahua durante las últimas semanas, especialmente por la presunta participación de agentes extranjeros sin notificación oficial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
operativos

Localizaciones


Chihuahua

Organizaciones


FGE
CIA

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Amenaza doble

Amenaza doble
true

Desaparecer en México: ¿hay alguien a quien le importe?
Fuerza Civil reporta bloqueos en carretera a Reynosa tras captura en Tamaulipas; vialidad fue liberada

Registra Nuevo León tres bloqueos tras detención en Tamaulipas de objetivo prioritario
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que la mañana del lunes se registraron bloqueos y actos vandálicos en diversos puntos de la ciudad de Reynosa.

Reportan bloqueos y quema de autos en Reynosa, tras detención de ‘objetivo prioritario’
El calendario escolar en México marca mayo como uno de los meses con más descansos, gracias a fechas oficiales y actividades académicas que generan esperados “megapuentes”.

Los puentes de mayo... Estos son todos los megapuentes de descanso oficiales en México en 2026
Conoce las señales del golpe de calor y cómo impacta la salud durante las altas temperaturas en México; síntomas, riesgos y qué ocurre en el cuerpo.

¡Cuidado con el Golpe de Calor en México!... señales de alerta y cómo prevenirlo en días de altas temperaturas
Una antigua entrevista de Ángela Aguilar volvió a viralizarse tras los rumores sobre un supuesto romance con Canelo Álvarez.

¿Canelo enviaba ‘camiones de flores’ a Ángela Aguilar? Resurge versión y estalla polémica
Los Rockets de Houston vencieron a los Lakers de Los Ángeles y evitaron la barrida en la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2026.

Resultado Lakers vs Rockets hoy: Houston brilla en casa y sobrevive en los Playoffs de la NBA