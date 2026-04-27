Fiscalía de Chihuahua revela que presencia de presuntos agentes de la CIA no fue reportada en operativo

La Fiscalía de Chihuahua confirmó nuevos detalles sobre el operativo realizado entre el 16 y el 19 de abril en un presunto narcolaboratorio, donde murieron dos ciudadanos estadounidenses y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Uno de los puntos que más ha generado polémica es la presencia de presuntos agentes de la CIA, la cual, según autoridades estatales, no fue reportada oficialmente.

Fiscalía investiga posible colaboración extraoficial

Durante una conferencia de prensa, Wendy Chávez, titular de la Unidad Especializada encargada de esclarecer los hechos, explicó que la investigación apunta a una posible colaboración extraoficial dentro del operativo.

De acuerdo con la funcionaria, los ciudadanos estadounidenses que participaron en el convoy no formaban parte formal del despliegue institucional autorizado por la Fiscalía de Chihuahua.

Esto significa que su presencia no fue informada previamente a los mandos superiores, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre quién autorizó su participación y bajo qué condiciones ocurrió.

¿Qué ocurrió en el operativo en Chihuahua?

Las autoridades detallaron que el convoy se dirigió a un narcolaboratorio ubicado en territorio chihuahuense como parte de un operativo especial.

Sin embargo, durante la intervención ocurrió un enfrentamiento que dejó un saldo de:

- Dos ciudadanos estadounidenses muertos

- Dos agentes de la AEI fallecidos

- Una investigación interna sobre responsabilidades

La Fiscalía busca determinar si existieron irregularidades en la planeación y ejecución del operativo.

Participación limitada de los estadounidenses

Wendy Chávez explicó que estas personas mantuvieron una participación limitada dentro del despliegue y que únicamente tuvieron contacto directo con el director Pedro Román Oseguera Cervantes y su círculo cercano de seguridad.

Además, aclaró que los estadounidenses:

- No portaban armas de fuego

- No tenían insignias oficiales

- Vestían ropa civil

- Mantuvieron sus rostros cubiertos durante gran parte del operativo

Estos datos contradicen versiones iniciales sobre una supuesta colaboración formal entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses.

Contradicciones con declaraciones previas

La información presentada también contradice declaraciones previas del fiscal César Jáuregui Moreno, quien había señalado que los estadounidenses supuestamente se encontraron con los agentes estatales durante el trayecto al operativo.

Con los nuevos datos revelados, la Fiscalía busca esclarecer si hubo omisiones administrativas, decisiones no autorizadas o acuerdos fuera de los protocolos institucionales.