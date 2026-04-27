Eleva Cepal a 1.5% pronóstico de crecimiento para México

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/ 27 abril 2026
    Eleva Cepal a 1.5% pronóstico de crecimiento para México
    ”En 24 de los 33 países de la región se desaceleraría el crecimiento en 2026, mientras que solo siete mostrarían una aceleración”, mencionó la Cepal. VANGUARDIA
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El organismo de la ONU observó que el crecimiento general en América Latina se verá afectado por las tensiones geopolíticas y las presiones inflacionarias

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó de 1.3 a 1.5% su pronóstico de crecimiento del PIB de México para 2026 como parte de sus nuevas proyecciones.

El nuevo pronóstico para la región de América Latina representa una leve revisión a la baja respecto al 2.3% estimado en diciembre de 2025, por un entorno externo más complejo que el anticipado a finales del pasado año, caracterizado por mayores tensiones geopolíticas, condiciones financieras restrictivas y el resurgimiento de presiones inflacionarias a nivel global.

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Cepal anticipó que la mayoría de las economías de la región exhibirá un menor dinamismo económico en 2026, respecto al observado en 2025.

”En 24 de los 33 países de la región se desaceleraría el crecimiento en 2026, mientras que solo siete mostrarían una aceleración. En conjunto, de concretarse esta proyección, la región completaría cuatro años consecutivos con tasas de crecimiento cercanas al 2.3%, evidenciando un patrón de baja capacidad para crecer”, resaltó la Cepal.

El deterioro del escenario externo es uno de los principales factores detrás de la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento regional.

Esta revisión se suma a la realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que también aumentó su estimación de crecimiento de 1.5 a 1.6%.

Durante los primeros cuatro meses del presente año, el FMI señaló que el aumento de las tensiones geopolíticas y el conflicto bélico en Medio Oriente han elevado la incertidumbre global y la volatilidad en los mercados financieros y de materias primas.

”En particular, el precio promedio del petróleo en las tres primeras semanas de abril se ubicó un 74 por ciento por encima del valor promedio de diciembre de 2025, generando presiones inflacionarias globales y encareciendo los costos de producción y transporte.

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”A esto se suma el aumento de los precios de los alimentos a nivel global, y una desaceleración del crecimiento de algunos de los principales socios comerciales de la región, como la zona euro, China e India, así como un menor dinamismo del comercio internacional. Para 2026, la Organización Mundial de Comercio (OMC) proyecta un crecimiento del volumen de comercio mundial de bienes y servicios de 2.7%, luego de haber crecido 4.7% durante 2025” indicó la CEPAL.

Cepal anticipó que a nivel regional, el crecimiento se vería limitado principalmente por un menor dinamismo del consumo privado.

”Si bien la inversión muestra señales de recuperación, esta continúa siendo moderada en la mayoría de los países”, expuso Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Durante el segundo semestre de 2025 ya se había observado una desaceleración de la actividad económica, especialmente en las principales economías de la región, tendencia que se ha prolongado hacia 2026.

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