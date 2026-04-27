Salón de la Fama del Futbol: David Faitelson se disculpa con Joserra y se convierte en el foco de atención

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 27 abril 2026
    Salón de la Fama del Futbol: David Faitelson se disculpa con Joserra y se convierte en el foco de atención
    Faitelson dio un mensaje fuerte en el que reconoció el impacto que José Ramón tuvo en su vida, incluso colocándolo como una figura paterna. FOTO: CAPTURA DE VIDEO

Durante el evento, el periodista aprovecha para expresar su arrepentimiento por injurias hacia quien él considera su maestro de profesión y de vida

David Faitelson, polémico comentarista de TUDN, se volvió tendencia luego de que en redes sociales se difundiera un video donde aparece durante la votación del Salón de la Fama del Futbol Internacional, en un momento en que se disculpaba públicamente con José Ramón Fernández, con quien tiene una historia de diferencias.

Faitelson, micrófono en mano, se dirige directamente a Fernández, a quien llamó “mi maestro”, dejando claro que, pese a todo lo ocurrido, seguía sintiendo gratitud por quien fue una figura clave en su carrera.

“Quiero extenderle la mano a mi maestro. Podrán haber pasado muchas cosas, pero yo soy un tipo agradecido. Públicamente, si en algún momento me equivoqué, de todo corazón le ofrezco una disculpa”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/deportes/diego-pavia-el-quarterback-que-nadie-quiso-en-el-draft-recibe-oportunidad-con-los-ravens-KB20306941

Durante el emotivo mensaje, la voz de Faitelson se quebró mientras hablaba frente al comunicador de ESPN, con quien compartió muchos años de trabajo antes de que su relación se fracturara, especialmente cuando el hoy analista de TUDN dejó la televisora estadounidense para aceptar una oferta de Televisa y convertirse en jefe de Información.

Mientras la disculpa se desarrollaba, el también controversial comentarista Álvaro Morales intervino para recordarle un insulto que Faitelson habría lanzado en redes sociales contra José Ramón. Sin embargo, Faitelson evitó engancharse y pidió respeto, dejando claro que era un tema personal.

“Te suplico, Álvaro, esto es una situación entre José Ramón y yo”, respondió.

Pese a que el gesto conmovió a varios de los presentes, José Ramón Fernández se mantuvo en silencio y únicamente se limitó a estrechar la mano de Faitelson al final de sus palabras.

Pero el momento no terminó ahí. Faitelson continuó con un mensaje aún más fuerte, en el que reconoció el impacto que José Ramón tuvo en su vida, incluso comparándolo con una figura paterna.

“Usted fue como un padre para mí. Yo lo miro a los ojos y acepto que me equivoqué. Doy gracias por esta oportunidad... Yo creo que en la vida hay que plantarse y dar la cara... Fue un padre para mí, que estuvo conmigo en las buenas y en las malas”, dijo.

El episodio tomó un giro inesperado cuando el periodista Odín Ciani encaró a Faitelson frente a todos, pidiéndole que a partir de ese momento mida más sus palabras y deje de “vivir pidiendo disculpas”. El ex compañero de Faitelson en TV Azteca fue directo y contundente, mientras el comentarista permanecía sentado escuchando.

“Porque ese anciano, esa persona tan grande que ves de 80 años, lo único que ha recibido de ti es eso... te vengo a exigir a ti... que a partir de hoy respetes... ojalá respetaras a todos y dejaras de vivir pidiendo disculpas... fuimos amigos, fuimos compañeros, te pido ese respeto, aquí de frente, ¿ok?”, lanzó Ciani.

Para rematar, Odín Ciani le recordó a Faitelson un tema que por años generó controversia en la televisión mexicana: los famosos “colores” que se presentaban en TV Azteca y que durante mucho tiempo fueron atribuidos a Faitelson, aunque José Ramón Fernández aclaró en su momento que el creativo era Ciani.

“¿Te recuerdas cuántas veces te hice el trabajo? Gracias”, soltó el periodista.

El episodio dejó una escena poco común en el periodismo deportivo mexicano: una disculpa pública cargada de emoción, un silencio contundente de José Ramón, y un reclamo frontal que terminó por sacudir el evento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Personajes


David Faitelson
José Ramón Fernández

Organizaciones


Televisa
ESPN
TUDN

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Amenaza doble

Amenaza doble
true

Desaparecer en México: ¿hay alguien a quien le importe?
Fuerza Civil reporta bloqueos en carretera a Reynosa tras captura en Tamaulipas; vialidad fue liberada

Registra Nuevo León tres bloqueos tras detención en Tamaulipas de objetivo prioritario
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que la mañana del lunes se registraron bloqueos y actos vandálicos en diversos puntos de la ciudad de Reynosa.

Reportan bloqueos y quema de autos en Reynosa, tras detención de ‘objetivo prioritario’
El calendario escolar en México marca mayo como uno de los meses con más descansos, gracias a fechas oficiales y actividades académicas que generan esperados “megapuentes”.

Los puentes de mayo... Estos son todos los megapuentes de descanso oficiales en México en 2026
Conoce las señales del golpe de calor y cómo impacta la salud durante las altas temperaturas en México; síntomas, riesgos y qué ocurre en el cuerpo.

¡Cuidado con el Golpe de Calor en México!... señales de alerta y cómo prevenirlo en días de altas temperaturas
Una antigua entrevista de Ángela Aguilar volvió a viralizarse tras los rumores sobre un supuesto romance con Canelo Álvarez.

¿Canelo enviaba ‘camiones de flores’ a Ángela Aguilar? Resurge versión y estalla polémica
Los Rockets de Houston vencieron a los Lakers de Los Ángeles y evitaron la barrida en la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2026.

Resultado Lakers vs Rockets hoy: Houston brilla en casa y sobrevive en los Playoffs de la NBA