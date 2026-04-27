Salón de la Fama del Futbol: David Faitelson se disculpa con Joserra y se convierte en el foco de atención

“Quiero extenderle la mano a mi maestro. Podrán haber pasado muchas cosas, pero yo soy un tipo agradecido. Públicamente, si en algún momento me equivoqué, de todo corazón le ofrezco una disculpa”, expresó.

Faitelson, micrófono en mano, se dirige directamente a Fernández, a quien llamó “mi maestro” , dejando claro que, pese a todo lo ocurrido, seguía sintiendo gratitud por quien fue una figura clave en su carrera.

David Faitelson , polémico comentarista de TUDN , se volvió tendencia luego de que en redes sociales se difundiera un video donde aparece durante la votación del Salón de la Fama del Futbol Internacional , en un momento en que se disculpaba públicamente con José Ramón Fernández, con quien tiene una historia de diferencias.

Durante el emotivo mensaje, la voz de Faitelson se quebró mientras hablaba frente al comunicador de ESPN, con quien compartió muchos años de trabajo antes de que su relación se fracturara, especialmente cuando el hoy analista de TUDN dejó la televisora estadounidense para aceptar una oferta de Televisa y convertirse en jefe de Información.

Mientras la disculpa se desarrollaba, el también controversial comentarista Álvaro Morales intervino para recordarle un insulto que Faitelson habría lanzado en redes sociales contra José Ramón. Sin embargo, Faitelson evitó engancharse y pidió respeto, dejando claro que era un tema personal.

“Te suplico, Álvaro, esto es una situación entre José Ramón y yo”, respondió.

Pese a que el gesto conmovió a varios de los presentes, José Ramón Fernández se mantuvo en silencio y únicamente se limitó a estrechar la mano de Faitelson al final de sus palabras.

Pero el momento no terminó ahí. Faitelson continuó con un mensaje aún más fuerte, en el que reconoció el impacto que José Ramón tuvo en su vida, incluso comparándolo con una figura paterna.

“Usted fue como un padre para mí. Yo lo miro a los ojos y acepto que me equivoqué. Doy gracias por esta oportunidad... Yo creo que en la vida hay que plantarse y dar la cara... Fue un padre para mí, que estuvo conmigo en las buenas y en las malas”, dijo.

El episodio tomó un giro inesperado cuando el periodista Odín Ciani encaró a Faitelson frente a todos, pidiéndole que a partir de ese momento mida más sus palabras y deje de “vivir pidiendo disculpas”. El ex compañero de Faitelson en TV Azteca fue directo y contundente, mientras el comentarista permanecía sentado escuchando.

“Porque ese anciano, esa persona tan grande que ves de 80 años, lo único que ha recibido de ti es eso... te vengo a exigir a ti... que a partir de hoy respetes... ojalá respetaras a todos y dejaras de vivir pidiendo disculpas... fuimos amigos, fuimos compañeros, te pido ese respeto, aquí de frente, ¿ok?”, lanzó Ciani.