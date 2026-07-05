Afición mexicana hace ‘serenata’ fuera del hotel de la selección de Inglaterra

Sin embargo, los aficionados mexicanos en la capital lograron identificar la zona donde el equipo de Inglaterra y nuevamente realizaron una ‘serenata’ para molestar el descanso de los rivales del siguiente partido.

A causa de la polémica decisión de la afición mexicana de visitar el hotel donde se estableció la selección ecuatoriana para irrumpir en su descanso, el equipo de Inglaterra buscó esconder su residencia en la Ciudad de México .

Grupos con camisetas verdes de la selección se posicionaron afuera del JW Marriott Mexico City Santa Fe; como ocurrió contra el equipo de Ecuador, la afición mexicana cantó, prendió fuegos artificiales y gritó, tocaron tambores fuera del edificio. No obstante, para evitar disturbios y quejas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervinieron para retirar a los presentes.

La Asociación Inglesa de Futbol urgió a la FIFA, tras notificarse del encuentro, que se implementarán operativos de seguridad para prevenir cualquier tipo de acto de violencia en contra del equipo y los aficionados pertenecientes a Inglaterra. Según el medio informativo de Inglaterra, ‘The Sun’, los familiares de la selección inglesa, como sus esposas, hijos y parientes, yacen bajo protocolos de seguridad estrictos para evitar ‘hostilidades’ o que sean afectados por la delincuencia.

Un día antes del juego se reportó que los aficionados de la selección mexicana se pararon en frente de la Embajada Británica de la Ciudad de México, portando una variedad de chihuahuas. La iniciativa de ‘intimidación’ fue organizada por un negocio que vendía playeras de la selección mexicana para mascotas.