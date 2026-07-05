Afición mexicana hace ‘serenata’ fuera del hotel de la selección de Inglaterra

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    Afición mexicana hace ‘serenata’ fuera del hotel de la selección de Inglaterra
    Conferencia de prensa con el entrenador de la selección inglesa, Thomas Tuchel, previo al juego contra la Selección Mexicana Cuarto oscuro

Aficionados de México se reunieron fuera de la Embajada de Inglaterra con perros chihuahuas para ‘intimidar’ antes del partido del 5 de julio

A causa de la polémica decisión de la afición mexicana de visitar el hotel donde se estableció la selección ecuatoriana para irrumpir en su descanso, el equipo de Inglaterra buscó esconder su residencia en la Ciudad de México.

Sin embargo, los aficionados mexicanos en la capital lograron identificar la zona donde el equipo de Inglaterra y nuevamente realizaron una ‘serenata’ para molestar el descanso de los rivales del siguiente partido.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/la-ilusion-a-tambor-latiente-mexico-vence-a-ecuador-y-avanza-a-octavos-entre-gritos-de-y-si-si-DL21806050

Grupos con camisetas verdes de la selección se posicionaron afuera del JW Marriott Mexico City Santa Fe; como ocurrió contra el equipo de Ecuador, la afición mexicana cantó, prendió fuegos artificiales y gritó, tocaron tambores fuera del edificio. No obstante, para evitar disturbios y quejas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervinieron para retirar a los presentes.

La Asociación Inglesa de Futbol urgió a la FIFA, tras notificarse del encuentro, que se implementarán operativos de seguridad para prevenir cualquier tipo de acto de violencia en contra del equipo y los aficionados pertenecientes a Inglaterra. Según el medio informativo de Inglaterra, ‘The Sun’, los familiares de la selección inglesa, como sus esposas, hijos y parientes, yacen bajo protocolos de seguridad estrictos para evitar ‘hostilidades’ o que sean afectados por la delincuencia.

Un día antes del juego se reportó que los aficionados de la selección mexicana se pararon en frente de la Embajada Británica de la Ciudad de México, portando una variedad de chihuahuas. La iniciativa de ‘intimidación’ fue organizada por un negocio que vendía playeras de la selección mexicana para mascotas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/confian-autoridades-empresarios-y-lideres-de-opinion-saltillenses-en-el-triunfo-de-la-seleccion-mexicana-sobre-inglaterra-EL21911665

En redes sociales se ha viralizado el metraje que muestra a los dueños de los chihuahuas cargando a sus respectivas mascotas, mientras estas ladraban en contra de la embajada inglesa.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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