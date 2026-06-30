La ilusión, a tambor latiente: México vence a Ecuador y avanza a Octavos entre gritos de “¿Y si sí?”

México ya no juega sólo contra rivales. Juega contra la historia, contra sus fantasmas y contra esa pregunta que comenzó como murmullo y terminó convertida en grito colectivo en Santa Úrsula: ¿y si sí? La Selección Mexicana de Javier Aguirre venció 2-0 a Ecuador con autoridad para avanzar a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026. El triunfo no sólo dejó vivo al Tricolor en su Mundial; también reforzó la sensación de que este equipo va en serio y que el viejo “quinto partido” ya quedó corto para medir la ambición nacional. Ahora, el siguiente escalón será el sexto.

La noche arrancó una hora tarde, pero la espera no apagó el ambiente. Desde 40 minutos antes del silbatazo inicial, el Estadio CDMX ya lucía repleto, con 80 mil 824 aficionados que hicieron sentir que al Coloso de Santa Úrsula no le cabía ni un alfiler. Afuera, la convivencia entre mexicanos y ecuatorianos no tuvo el tono festivo de otros encuentros; dentro, la tribuna eligió su papel: presionar, empujar y convertir cada toque rival en un juicio popular.

Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Gilberto Mora fueron los más vitoreados al anunciarse la alineación. Después, el Mariachi Perla de México encendió la previa con “El Mariachi Loco”, mientras el ruido alcanzó 152 decibeles antes del arranque. El himno nacional fue cantado como una declaración de guerra deportiva y, al terminar, sólo se escuchaba el “¡México, México!” que bajaba desde las gradas. Con ese respaldo, México salió como si la noche no permitiera dudas. En menos de cuatro minutos, el equipo de Aguirre ya había generado tres llegadas de peligro, aunque sin encontrar portería. Mora, Romo y Jiménez marcaron el ritmo de una presión alta e incómoda para Ecuador. El “9” jugó de espaldas, fijó centrales y liberó espacios; Mora pidió la pelota sin miedo; Quiñones volvió a demostrar que en este Mundial la camiseta verde no le pesa.

La primera prueba seria llegó con una descolgada de Jorge Sánchez que terminó en disparo de Mora a las manos de Hernán Galíndez. México insistió, aunque Romo voló una pelota con opción de peligro y Jiménez rozó el gol con un cabezazo desviado. Entre la algarabía apareció también lo reprobable: el grito discriminatorio volvió a escucharse en un despeje del arquero ecuatoriano. Ecuador respondió al 17’, cuando John Yeboah fabricó la mejor jugada sudamericana del primer tiempo: recibió tras una conducción de Moisés Caicedo, le hizo un caño a César Montes y quedó frente a Raúl “Tala” Rangel, pero su disparo se estrelló en el poste. Fue el aviso de que el rival, aunque sometido por el “olé, olé” y la presión mexicana, seguía con vida.

El partido subió de temperatura al 20’, cuando un choque entre Piero Hincapié y Jiménez calentó las bancas ante la mirada irónica de Sebastián Beccacece y Javier Aguirre. México no se enganchó. Siguió jugando, mordiendo y atacando hasta que apareció Julián Quiñones, quien recibió filtrado, atacó el área con determinación y definió el 1-0. Fue su cuarto gol del Mundial 2026, al nivel de Ousmane Dembélé entre los goleadores del torneo. La pausa de hidratación frenó una acción mexicana que prometía peligro y el árbitro esloveno se ganó la rechifla. Poco después, Enner Valencia dejó un planchazo sobre el tobillo del “Piojo” Alvarado que quedó sólo en falta. La afición, lejos de enfriarse, encontró su nuevo lema al minuto 30: “¿Y si sí?”. Ya no era pregunta tímida; era una posibilidad compartida por miles. El segundo golpe llegó con la firma del “9”. Quiñones volvió a romper por su sector y dejó servido el balón para Raúl Alonso Jiménez, quien definió el 2-0, marcó su segundo gol del Mundial y llegó a 47 tantos con la Selección Mexicana. El festejo fue una descarga emocional: México estaba venciendo a un rival que había superado a Alemania en la fase de grupos y que, en el papel, lucía más rápido, físico y fuerte.

Ecuador intentó reaccionar antes del descanso. Caicedo cobró un tiro libre sin destino, Yeboah obligó al “Tala” Rangel a estirarse para mandar la pelota a córner y Nilson Angulo encontró un disparo que Montes bloqueó con una barrida salvadora. Cerca de cinco tiros de esquina visitantes pusieron a prueba a la zaga mexicana, pero Rangel, Montes y Johan Vásquez sostuvieron una muralla que ya superaba los 320 minutos sin recibir gol. La segunda mitad comenzó a las 9:07 de la noche con la tensión propia de una ventaja que todavía debía defenderse. Mora volvió a encender al estadio cerca del minuto 49, y el “¿Y si sí?” regresó desde la tribuna. El joven de 17 años fue el jugador total del Tricolor: condujo, presionó, filtró y le dio sentido al ataque hasta que el desgaste obligó a Aguirre a refrescar el equipo con Brian Gutiérrez. El “Vasco” leyó el partido con oficio. México cedió metros, pero no el control emocional. Durante casi 15 minutos, Ecuador tocó la pelota bajo el abucheo constante de la afición, sin encontrar caminos limpios hacia Rangel. Al 65’, Quiñones provocó el segundo tiro de esquina del Tricolor; después, César Montes y Johan Vásquez estuvieron cerca de sentenciar con remates de cabeza.

A los 73 minutos, Jiménez y Luis Romo dejaron el campo para los ingresos de Santiago Giménez y Obed Vargas, recibidos por uno de los rugidos más fuertes de la noche. Ecuador respondió con un balón largo para Kevin Rodríguez, pero el “Tala” sacrificó el físico para apagar el peligro. En el cierre, salieron Alvarado y Quiñones, entraron Orbelín Pineda e Israel Reyes, y México se acomodó en un 5-2-2-1 con Santiago como único punta. El silbatazo final confirmó mucho más que una victoria. México disipó dudas, sostuvo el cero, golpeó en los momentos clave y derrotó con autoridad a un rival de peso. Ahora, el domingo 5 de julio, a las 6:00 de la tarde, el Tricolor buscará los Cuartos de Final ante el ganador de Inglaterra y Congo. En Santa Úrsula, la pregunta quedó flotando como promesa nacional: ¿y si sí?

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