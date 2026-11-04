Afirma Morena que son legales los monederos electrónicos

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    Las tarjetas son de la marca Broxel, de la modalidad “Tengo Negocios”, que sirve para la gestión de viáticos y gastos empresariales. EL UNIVERSAL
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Las tarjetas son de la marca Broxel, de la modalidad “Tengo Negocios”, que sirve para la gestión de viáticos y gastos empresariales

Morena en la Cámara de Diputados aseguró que los monederos electrónicos marca Broxel que fueron repartidos a sus legisladores “son legales” y forman parte de las prerrogativas que se les dan a todos los grupos parlamentarios.

Luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer el reparto de cinco tarjetas precargadas con 10 mil pesos cada una a los 254 congresistas del partido guinda, el coordinador administrativo, Faruk Miguel Take, reconoció a nombre del grupo parlamentario la entrega de dicho beneficio, pero aseguró que no fueron cinco tarjetas por diputado, sino tres.

Entregan a diputados de Morena monederos por 63 mdp; evocan caso Monex

Asimismo, sostuvo que las tarjetas forman parte de las prerrogativas ordinarias que reciben los 500 diputados.

”Estos recursos forman parte de las prerrogativas ordinarias que por ley se asignan a los 500 legisladores de los diversos grupos parlamentarios para la realización de sus tareas complementarias de gestión parlamentaria, administrativa y de representación popular”, dijo.

Agregó que “dichas prerrogativas son legales y se distribuyen de manera igualitaria entre los integrantes de los diversos grupos parlamentarios, los cuales determinan la modalidad de entrega de las mismas”.

En el caso de la fracción parlamentaria de Morena, “se adelantaron 30 mil pesos de las prerrogativas de fin de año de cada legislador y legisladora a través de monederos electrónicos, para su mayor seguridad y transparencia”, añadió.

A dos meses de que arranquen las precampañas para las elecciones de 2027, los 254 diputados federales de Morena recibieron cinco monederos electrónicos con saldos precargados de 10 mil pesos cada uno.

El gasto no está considerado en las prerrogativas de los legisladores.

Las tarjetas son de la marca Broxel, de la modalidad “Tengo Negocios”, que sirve para la gestión de viáticos y gastos empresariales.

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