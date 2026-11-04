Ye vuelve a México: llevará su espectáculo al Estadio Banorte en marzo de 2027

El público mexicano volverá a recibir a Kanye West, uno de los raperos más influyentes de las últimas décadas, quien anunció una nueva presentación en el país para marzo de 2027.

El artista sorprendió al confirmar que regresará a México y que lo hará en uno de los escenarios de mayor capacidad: el Estadio Banorte, en la Ciudad de México.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta verificada Ye Stadium, dedicada a compartir actualizaciones sobre los conciertos de West alrededor del mundo, y posteriormente fue difundida en las redes sociales del recinto mexicano. “Ciudad de México, el show más increíble de la tierra regresa al Estadio Banorte”, se lee en la publicación, que ya supera los 35 mil “me gusta”.