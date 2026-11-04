Ye vuelve a México: llevará su espectáculo al Estadio Banorte en marzo de 2027
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Tras sus dos presentaciones en la Plaza de Toros México, el rapero prepara un nuevo encuentro con sus seguidores mexicanos, ahora en uno de los estadios más grandes del país
El público mexicano volverá a recibir a Kanye West, uno de los raperos más influyentes de las últimas décadas, quien anunció una nueva presentación en el país para marzo de 2027.
El artista sorprendió al confirmar que regresará a México y que lo hará en uno de los escenarios de mayor capacidad: el Estadio Banorte, en la Ciudad de México.
La noticia se dio a conocer a través de la cuenta verificada Ye Stadium, dedicada a compartir actualizaciones sobre los conciertos de West alrededor del mundo, y posteriormente fue difundida en las redes sociales del recinto mexicano. “Ciudad de México, el show más increíble de la tierra regresa al Estadio Banorte”, se lee en la publicación, que ya supera los 35 mil “me gusta”.
¿QUÉ SE SABE DEL CONCIERTO?
La confirmación llega luego de que en días recientes surgieran versiones sobre una posible presentación en el Estadio Akron, en Guadalajara. Sin embargo, la única fecha anunciada hasta ahora corresponde a la capital del país.
Sin embargo, los fans de West todavía tendrán que esperar algunos meses, y es que, el espectáculo está programado para el próximo viernes 19 de marzo de 2027.
Hasta el momento no se han anunciado los precios de los boletos ni las fechas de preventa y venta general. Lo que sí compartieron es un link (https://yemexicocity.com/es) para que los fans puedan registrarse y tener acceso a una venta especial.
La última vez que el artista estadounidense visitó tierras aztecas fue en enero de este año, cuando ofreció dos conciertos en la Monumental Plaza de Toros en donde cantó junto a su hija mayor Nort West.
En los últimos meses ‘Ye’ se enfrentó a cancelaciones a sus shows, como en San Petersburgo, Rusia, Italia, Francia, Polonia y Reino Unido por sus declaraciones y posturas antisemitas. (Con información de El Universal)