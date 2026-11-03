Entregan a diputados de Morena monederos por 63 mdp; evocan caso Monex

El gasto por ese beneficio, que no está considerado en las prerrogativas que corresponden a los legisladores, asciende a 50 mil pesos por cada uno de los 254 diputados federales del partido guinda, es decir, 63 millones 500 mil pesos.

A dos meses de que arranquen las precampañas para las elecciones de 2027, diputados federales de Morena recibieron cinco monederos electrónicos con saldos precargados de 10 mil pesos en cada una de ellas.

Las tarjetas de la marca Broxel, que fueron entregadas por la coordinación administrativa del grupo parlamentario de Morena, a cargo de Faruk Miguel Take Roaro, son de la modalidad “Tengo Negocios”, un monedero electrónico diseñado para la gestión de viáticos y gastos empresariales cuyas características principales permiten deducciones de hasta 100%, no tienen fecha de vencimiento, permiten retiros de efectivo en cualquier cajero automático y es aceptada de manera internacional.

Para los expertos en temas de transparencia el caso se asemeja en el modus operandi al escándalo político y electoral en México destapado en junio de 2012, unos días antes de las elecciones presidenciales, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador denunció que la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) y su candidato Enrique Peña Nieto dieron tarjetas de prepago emitidas por el Banco Monex a operadores políticos para que éstos, a su vez, dispersaran los recursos a coordinadores, delegados distritales y enlaces para coaccionar y comprar el voto.

Desde el pasado mes de abril, EL UNIVERSAL documentó una entrega de monederos electrónicos y desde entonces diputados federales, que pidieron ocultar su identidad, han reconocido que “cada dos o tres meses nos convocan para la entrega de tarjetas, que podemos gastar en lo que queramos porque no nos exigen comprobar ese gasto”.

“LA PRESIDENTA HA PUESTO ATENCIÓN A SU VOTO”

Previamente a la entrega de las tarjetas, realizada el pasado miércoles 28 de octubre, los diputados celebraron una sesión ordinaria en la que compareció la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo.

Al término, los congresistas del grupo parlamentario de Morena recibieron mensajes en los que se les pidió acudir solos al Salón Verde del recinto legislativo de San Lázaro.

El salón se mantuvo cerrado y resguardado por personal de seguridad, y no se permitió el ingreso de asesores, asistentes o cualquier persona que no fuera diputado del partido guinda.

Dentro, el coordinador, Ricardo Monreal, habló sin micrófono y explicó que lo anterior permitiría que no se filtrara la información a los medios de comunicación.

El líder parlamentario guinda pidió a los congresistas de su bancada prepararse para el proceso electoral de 2027 y anunció que los trabajos para definir las candidaturas morenistas se están acelerando para que en diciembre próximo, cuando ya se tenga lista la definición, quienes resulten electos puedan comenzar de inmediato con sus labores de precampaña.

Explicó que de los 254 diputados de Morena, 156 quieren reelegirse y entre 20 y 30 buscan además una presidencia municipal, es decir, que cerca de 70% de los congresistas pelean por un puesto de elección popular.

Monreal Ávila aseveró que “ya es momento de ponerse a trabajar”, y les agradeció por ser “buenos diputados”.

”Han sido buenos diputados. La Presidenta pone atención a los tableros y la votación de reformas importantes, la Presidenta ha puesto atención a su voto”, les dijo el coordinador.

Aseguró que su respaldo a modificaciones legales y constitucionales como la reforma judicial, la eliminación de los órganos autónomos, la reforma de doble nacionalidad, las modificaciones a la Ley Aduanera, la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, entre otras iniciativas presidenciales, coadyuvarán a que cada diputado logre sus metas electorales, aunque les recomendó que “se metan a fondo”, porque en Morena las candidaturas se resolverán por dos vías; “acuerdo y encuesta, y ustedes deben estar listos para cualquiera”, advirtió.

Al término de la encerrona, se les pidió subir solos y con toda discreción a la oficina administrativa de Morena en San Lázaro, ubicada en el tercer piso del edificio H.