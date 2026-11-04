Luto en la comedia mexicana: Muere María Alicia Delgado

La tarde de este miércoles, las condolencias y los mensajes de recuerdo comenzaron a circular entre familiares, amigos y seguidores de la primera actriz María Alicia Delgado, quien construyó una amplia trayectoria en la comedia y las telenovelas mexicanas.

Fue Televisa, empresa a la que estuvo ligada durante gran parte de su carrera, la que confirmó el fallecimiento de la actriz que hizo reír al público y dio vida a entrañables personajes de la televisión.

“Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería; por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado”, escribió Televisa Espectáculos en su cuenta de X.