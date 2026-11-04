Luto en la comedia mexicana: Muere María Alicia Delgado
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La actriz, recordada por sus participaciones en programas como ‘¡Anabel!’ y ‘¿Tú Crees?’, falleció a los 77 años
La tarde de este miércoles, las condolencias y los mensajes de recuerdo comenzaron a circular entre familiares, amigos y seguidores de la primera actriz María Alicia Delgado, quien construyó una amplia trayectoria en la comedia y las telenovelas mexicanas.
Fue Televisa, empresa a la que estuvo ligada durante gran parte de su carrera, la que confirmó el fallecimiento de la actriz que hizo reír al público y dio vida a entrañables personajes de la televisión.
“Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería; por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado”, escribió Televisa Espectáculos en su cuenta de X.
¿DE QUÉ MURIÓ MARÍA ALICIA DELGADO?
De acuerdo con información difundida por N+, la actriz, recordada por su participación en ‘Humor es... los comediantes’, enfrentaba un cáncer.
María Alicia Delgado nació en Monterrey, Nuevo León, y posteriormente desarrolló gran parte de su carrera artística en la Ciudad de México. Su trayectoria en la comedia se consolidó con su participación en programas como ‘¡Anabel!’, junto a Anabel Ferreira y Eugenio Derbez, además de ‘Derbez en cuando’ y ‘Cero en conducta’.
También participó en telenovelas con tintes de comedia, como ‘Zacatillo, un lugar en tu corazón’ y ‘La vecina’, así como en producciones dramáticas como ‘Médicos, línea de vida’ y ‘La rosa de Guadalupe’.
En años recientes formó parte de la serie ‘¿Tú crees?’, producción de Jorge Ortiz de Pinedo en la que compartió créditos con Daniela Luján y Ricardo Margaleff. También integró el elenco de ‘Monteverde’, una de sus participaciones televisivas más recientes.