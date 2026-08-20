Afirma Sheinbaum que detención de Fausto Corrales es ‘relevante’ y ayudará a resolver el caso de ‘El Mayo’ Zambada

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    Afirma Sheinbaum que detención de Fausto Corrales es ‘relevante’ y ayudará a resolver el caso de ‘El Mayo’ Zambada
    Sheinbaum señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) proporcionar los detalles de la investigación. CAPTURA DE PANTALLA

La mandataria federal sostuvo que la captura de Corrales Rodríguez podría aportar información importante para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Cuén Ojeda

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “relevante” la detención de Fausto Corrales Rodríguez, señalado como una de las personas que acompañó al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, al encuentro en el que también habría estado presente Ismael “El Mayo” Zambada.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal sostuvo que la captura de Corrales Rodríguez podría aportar información importante para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Cuén Ojeda y los hechos ocurridos en el lugar donde se habría desarrollado el encuentro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presenta-gobierno-de-sheinbaum-el-vehiculo-olinia-carga-JM22956078

A pregunta expresa sobre las posibles consecuencias de la detención, Sheinbaum señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) proporcionar los detalles de la investigación y explicar qué implicaciones tendrá la captura para el esclarecimiento del caso.

“La Fiscalía tiene que informar. Ellos están, como dijimos desde hace muchos meses, la Fiscalía nos ha informado que siguen las investigaciones, esto no se ha cerrado ese caso y es relevante, es relevante esta detención y ya la Fiscalía que informe sobre cómo fue esta detención y las implicaciones que puede tener para conocimiento de este caso”, declaró.

La presidenta fue cuestionada posteriormente sobre si la declaración de Fausto Corrales podría contribuir a conocer qué ocurrió durante aquella reunión.

“¿Ayudará la declaración de Fausto?”, se le preguntó. “¿A aclarar lo que pasó? Sí, espero que sí”, respondió Sheinbaum.

CAPTURAN A SEÑALADO COMO ACOMPAÑANTE DE CUÉN

La detención de Fausto Corrales Rodríguez fue informada el miércoles por la Fiscalía General de la República, que lo identificó como una persona que habría acompañado a Héctor Melesio Cuén Ojeda al encuentro con Ismael “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, Corrales fue localizado y detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, como resultado de las investigaciones relacionadas con el caso.

La captura estuvo a cargo de personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y de Interpol.

La FGR señaló que estas autoridades participaron en las labores que permitieron ubicar y detener al individuo, quien es considerado una pieza de interés dentro de las indagatorias relacionadas con los acontecimientos ocurridos en Sinaloa.

$!La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de Fausto ‘N’, identificado como posible implicado y la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión con Ismael ‘El Mayo’ Zambada en la finca Huertos del Pedregal.
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de Fausto ‘N’, identificado como posible implicado y la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión con Ismael ‘El Mayo’ Zambada en la finca Huertos del Pedregal. CUARTOSCURO

UN CASO QUE CONTINÚA BAJO INVESTIGACIÓN

La detención adquiere especial relevancia debido a que Corrales Rodríguez habría estado presente o acompañado a Cuén Ojeda durante los momentos previos al episodio en el que el exrector fue privado de la vida.

El caso se encuentra estrechamente relacionado con los acontecimientos ocurridos el mismo día en que, de acuerdo con las investigaciones conocidas públicamente, Ismael “El Mayo” Zambada fue trasladado a Estados Unidos tras haber sido detenido junto con Joaquín Guzmán López.

La versión sobre lo ocurrido alrededor de la reunión y la muerte de Cuén Ojeda ha sido objeto de investigaciones y distintas líneas de indagación por parte de las autoridades.

En este contexto, la declaración de Corrales podría ser considerada un elemento relevante para reconstruir la secuencia de acontecimientos, establecer quiénes estuvieron presentes y determinar qué ocurrió antes, durante y después del encuentro.

No obstante, Sheinbaum dejó claro que el caso no se encuentra cerrado y que las autoridades federales continúan con las investigaciones.

$!De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Fausto Corrales Rodríguez es el testigo clave que acompañó, el 25 de julio de 2024, a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la que este último habría sido privado de la vida y fue secuestrado Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Fausto Corrales Rodríguez es el testigo clave que acompañó, el 25 de julio de 2024, a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la que este último habría sido privado de la vida y fue secuestrado Ismael ‘El Mayo’ Zambada. ESPECIAL

La presidenta evitó adelantar conclusiones sobre la responsabilidad de Corrales o sobre la información que pudiera aportar a las autoridades, y reiteró que será la FGR la encargada de explicar los alcances de la captura y los avances de las indagatorias.

Por ahora, la expectativa se centra en conocer qué información podrá proporcionar Corrales Rodríguez y si su declaración permitirá a la Fiscalía avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda y los acontecimientos vinculados con la reunión en la que presuntamente estuvo presente “El Mayo” Zambada.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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