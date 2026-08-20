Afirma Sheinbaum que detención de Fausto Corrales es ‘relevante’ y ayudará a resolver el caso de ‘El Mayo’ Zambada

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal sostuvo que la captura de Corrales Rodríguez podría aportar información importante para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Cuén Ojeda y los hechos ocurridos en el lugar donde se habría desarrollado el encuentro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “relevante” la detención de Fausto Corrales Rodríguez, señalado como una de las personas que acompañó al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, al encuentro en el que también habría estado presente Ismael “El Mayo” Zambada .

A pregunta expresa sobre las posibles consecuencias de la detención, Sheinbaum señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) proporcionar los detalles de la investigación y explicar qué implicaciones tendrá la captura para el esclarecimiento del caso.

“La Fiscalía tiene que informar. Ellos están, como dijimos desde hace muchos meses, la Fiscalía nos ha informado que siguen las investigaciones, esto no se ha cerrado ese caso y es relevante, es relevante esta detención y ya la Fiscalía que informe sobre cómo fue esta detención y las implicaciones que puede tener para conocimiento de este caso”, declaró.

La presidenta fue cuestionada posteriormente sobre si la declaración de Fausto Corrales podría contribuir a conocer qué ocurrió durante aquella reunión.

“¿Ayudará la declaración de Fausto?”, se le preguntó. “¿A aclarar lo que pasó? Sí, espero que sí”, respondió Sheinbaum.

CAPTURAN A SEÑALADO COMO ACOMPAÑANTE DE CUÉN

La detención de Fausto Corrales Rodríguez fue informada el miércoles por la Fiscalía General de la República, que lo identificó como una persona que habría acompañado a Héctor Melesio Cuén Ojeda al encuentro con Ismael “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, Corrales fue localizado y detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, como resultado de las investigaciones relacionadas con el caso.

La captura estuvo a cargo de personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y de Interpol.

La FGR señaló que estas autoridades participaron en las labores que permitieron ubicar y detener al individuo, quien es considerado una pieza de interés dentro de las indagatorias relacionadas con los acontecimientos ocurridos en Sinaloa.