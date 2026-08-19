Detienen a Fausto ‘N’, testigo del asesinato de Héctor Cuén Ojeda y secuestro de ‘El Mayo’ Zambada

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México
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    Detienen a Fausto ‘N’, testigo del asesinato de Héctor Cuén Ojeda y secuestro de ‘El Mayo’ Zambada
    La FGR dio a conocer la detención de Fausto ‘N’, identificado como posible implicado y la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión donde fue secuestrado Ismael ‘El Mayo’ Zambada. FGR

Testigo clave del secuestro del líder del Cártel de Sinaloa, que concluyó en su arresto en Estados Unidos, y chofer del exalcalde

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de Fausto ‘N’, identificado como posible implicado y la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión con Ismael ‘El Mayo’ Zambada en la finca Huertos del Pedregal, donde el exalcalde de Culiacán fue privado de la vida en julio de 2024; y testigo clave del secuestro del líder del Cártel de Sinaloa, que concluyó en su arresto en Estados Unidos.

El aseguramiento ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable intervención en los delitos de encubrimiento en el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido en Culiacán, Sinaloa, junto a otros delitos de falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

La detención de Fausto Corrales Rodríguez fue efectuada por personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a cargo de las indagatorias, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) e INTERPOL, pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

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LA PARTICIPACIÓN DE FAUSTO ‘N’ EN EL CASO HÉCTOR CUÉN Y ‘EL MAYO’ ZAMBADA

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Fausto Corrales Rodríguez es el testigo clave que acompañó, el 25 de julio de 2024, a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la que este último habría sido privado de la vida y fue secuestrado Ismael ‘El Mayo’ Zambada. El detenido se desempeñaba como chofer de Cuén Ojeda.

La Fiscalía General de la República sostiene que, después de los hechos, el detenido habría incurrido en contradicciones durante sus declaraciones y presuntamente omitió información verídica sobre los acontecimientos para desvirtuar los hechos y engañar a las autoridades de México:

“Incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y habría omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos”, destacó la dependencia de justicia.

Según la FGR, estas acciones habrían obstaculizado el esclarecimiento del caso, por lo que su detención representa un avance dentro de una de las líneas de investigación.

“Lo que permitirá cumplir los fines del proceso penal, en el contexto de un caso complejo que ha trascendido a la soberanía y seguridad nacional”, puntualizando que investigará los delitos en estricto apego a la ley.

La dependencia de la República Mexicana señaló que el caso es considerado complejo y que sus implicaciones han trascendido al ámbito de la soberanía y seguridad nacional.

FGR recordó que Fausto ‘N’ se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad competente.

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EL CASO DE ‘EL MAYO’

‘El Mayo’ Zambada fue detenido por las autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto cercano a Nuevo México, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ y líder de ‘Los Chapitos’. Zambada denunció haber sido engañado y secuestrado por Guzmán para entregarlo a la Justicia estadounidense.

La defensa del ‘Señor de la Montaña’ aseguró que su cliente fue secuestrado a la fuerza, tras una emboscada en la que seis hombres lo esposaron y lo llevaron en contra de su voluntad a Estados Unidos, desmintiendo un posible acuerdo y señalando directamente a la otra facción del Cártel de Sinaloa por los hechos.

El caso del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa generó atención nacional desde el 25 de julio de 2024, fecha en la que ocurrió su asesinato y en la que también fue secuestrado y trasladado a Estados Unidos, ‘El Mayo’ Zambada.

En ese momento, la Fiscalía de Sinaloa, encabezada entonces por Sara Bruna Quiñónez, sostuvo que Cuén Ojeda murió durante un intento de asalto en una gasolinera de la comunidad de La Presita, en Culiacán.

Como parte de esa versión, las autoridades presentaron un video en el que se observaba una camioneta presuntamente propiedad del exrector, además de imágenes donde dos sujetos en motocicleta se aproximaban y realizaban un disparo.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República atrajo el caso y señaló diversas inconsistencias en la investigación desarrollada por las autoridades estatales.

Entre los señalamientos realizados por la FGR se indicó que el cuerpo de Héctor Melesio Cuén presentaba cuatro heridas por arma de fuego y un hematoma en la cabeza, mientras que en el video difundido por la Fiscalía estatal únicamente se apreciaba un disparo.

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Asimismo, la dependencia federal indicó que no se realizaron peritajes sobre manchas de sangre encontradas en la zona de carga de la camioneta ni se procesó adecuadamente el lugar de los hechos y el vehículo involucrado.

La FGR también señaló que no se tomaron medidas para preservar el cuerpo del exrector y que se realizó una pronta incineración, además de otras inconsistencias detectadas durante la revisión del caso.

Un día después de que se hicieran públicos esos señalamientos, Sara Bruna Quiñónez presentó su renuncia como fiscal estatal. Sobre ello, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que él le había aconsejado dejar el cargo.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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