$!Presenta Gobierno de Sheinbaum el vehículo Olinia Carga

El proyecto mexicano de vehículos eléctricos Olinia dio este jueves un paso decisivo hacia su fabricación a gran escala con la presentación de Olinia Carga, el segundo modelo de la iniciativa impulsada por el Gobierno federal. Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la participación de jóvenes ingenieros, investigadores y especialistas en el desarrollo del vehículo, al considerar la presentación como un momento relevante para la industria tecnológica nacional.

El nuevo modelo fue desarrollado bajo la coordinación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), el proyecto Olinia y Nacional Financiera (Nafin), instituciones que ahora buscan llevar el prototipo a una etapa de producción mediante un esquema de inversión mixta. De acuerdo con Roberto Capuano, responsable del proyecto, Olinia Carga tiene capacidad para transportar hasta 650 kilogramos y ofrece una autonomía superior a 120 kilómetros, características orientadas principalmente al transporte de mercancías. La presentación representa la continuación del proyecto iniciado el pasado 7 de junio, cuando se dio a conocer el primer prototipo funcional de Olinia. Con el nuevo vehículo, las autoridades buscan pasar del desarrollo tecnológico a la construcción de una estructura industrial que permita fabricar las unidades en México.

ABRIRÁN COMPETENCIA PARA FABRICAR EL VEHÍCULO Durante el acto, la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, anunció que el Gobierno federal abrirá una convocatoria pública para encontrar a las empresas que participarán como aliadas estratégicas en la fabricación de Olinia Carga. El proceso será realizado en conjunto con Nafin y estará abierto tanto a compañías privadas como públicas. La funcionaria aseguró que los participantes competirán bajo las mismas condiciones y que se privilegiará a empresas con experiencia industrial y capacidad para desarrollar una estrategia de largo plazo. La intención, explicó Ruiz, es establecer desde el comienzo reglas transparentes y conformar una empresa con mayoría de capital mexicano, capaz de producir vehículos eléctricos en territorio nacional y generar valor dentro del país. La funcionaria señaló que el proyecto forma parte de una política orientada a vincular la investigación y la innovación con el desarrollo económico, el bienestar y la soberanía tecnológica.





EL PROCESO CONCLUIRÁ A FINALES DE AÑO Capuano detalló que la convocatoria para seleccionar a los futuros socios industriales será publicada a finales de septiembre. El calendario contempla que durante octubre las empresas interesadas puedan presentar sus manifestaciones o expresiones de interés. En noviembre se recibirán formalmente las propuestas y, finalmente, se espera que la selección de los participantes concluya durante diciembre.

Con este procedimiento, el Gobierno federal pretende definir a los aliados que acompañarán la siguiente etapa de Olinia: convertir los prototipos desarrollados en México en vehículos producidos industrialmente y con participación mayoritaria de capital nacional.