Gobierno de Sheinbaum aclara que la FIFA no canceló 800 reservaciones en habitaciones de hotel de CDMX

Durante la conferencia matutina en el Palacio Nacional, Gabriela Cuevas, representante de México para la organización de la FIFA World Cup 2026, aclaró que no existe una cancelación de 800 habitaciones de hotel en la Ciudad de México por parte de la FIFA.

La funcionaria explicó que la información difundida en algunos espacios fue malinterpretada.

Señaló que el organismo internacional únicamente liberó reservas previamente apartadas, una práctica común dentro de la industria hotelera.

Cuevas detalló que muchos hoteles manejan tarifas con opción de cancelación, por lo que la liberación de habitaciones forma parte de los ajustes habituales en la planeación logística del torneo.

Asimismo, afirmó que los partidos programados en México continúan firmes y descartó cualquier impacto negativo en la llegada de visitantes.

En ese sentido, sostuvo que no existe riesgo para la actividad turística y destacó que el país mantiene un fuerte atractivo de cara al evento futbolístico.

“México está muy de moda para el Mundial”, expresó la representante al referirse al interés internacional que ha generado el país como una de las sedes del torneo.