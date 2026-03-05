Gobierno de Sheinbaum aclara que la FIFA no canceló 800 reservaciones en habitaciones de hotel de CDMX

/ 5 marzo 2026
    Gobierno de Sheinbaum aclara que la FIFA no canceló 800 reservaciones en habitaciones de hotel de CDMX
    Señaló que el organismo internacional únicamente liberó reservas previamente apartadas, una práctica común dentro de la industria hotelera. CAPTURA DE PANTALLA

La funcionaria explicó que la información difundida en algunos espacios fue malinterpretada

Durante la conferencia matutina en el Palacio Nacional, Gabriela Cuevas, representante de México para la organización de la FIFA World Cup 2026, aclaró que no existe una cancelación de 800 habitaciones de hotel en la Ciudad de México por parte de la FIFA.

La funcionaria explicó que la información difundida en algunos espacios fue malinterpretada.

Señaló que el organismo internacional únicamente liberó reservas previamente apartadas, una práctica común dentro de la industria hotelera.

Cuevas detalló que muchos hoteles manejan tarifas con opción de cancelación, por lo que la liberación de habitaciones forma parte de los ajustes habituales en la planeación logística del torneo.

Asimismo, afirmó que los partidos programados en México continúan firmes y descartó cualquier impacto negativo en la llegada de visitantes.

En ese sentido, sostuvo que no existe riesgo para la actividad turística y destacó que el país mantiene un fuerte atractivo de cara al evento futbolístico.

“México está muy de moda para el Mundial”, expresó la representante al referirse al interés internacional que ha generado el país como una de las sedes del torneo.

Gobierno revisó inicialmente la información

Un día antes, la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado que su gobierno analizaba la veracidad de los reportes sobre la supuesta cancelación de hospedaje.

Durante su conferencia del miércoles, la mandataria indicó que pidió revisar el tema a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, así como a Gabriela Cuevas, con el fin de confirmar la situación.

Sheinbaum precisó que, una vez que las autoridades contaran con la información completa, se daría a conocer el contexto real de lo ocurrido.

Finalmente, la aclaración presentada este jueves descartó que la FIFA haya retirado reservas hoteleras vinculadas con el Mundial.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

