Afirma Sheinbaum que Lula da Silva la invitó a visitar Brasil tras su triunfo electoral

Sheinbaum explicó que el intercambio fue breve, pero estuvo marcado por un ambiente de cordialidad y satisfacción. Durante la llamada, ambos mandatarios aprovecharon para extenderse invitaciones mutuas con el propósito de concretar próximos encuentros y dar continuidad al diálogo entre los dos países.

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como emotiva la conversación telefónica que sostuvo con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , quien, de acuerdo con la mandataria mexicana, se encontraba especialmente contento por el resultado de las elecciones presidenciales brasileñas, celebradas el domingo anterior.

Según relató la presidenta mexicana, Lula da Silva la invitó a viajar a Brasil, mientras que ella correspondió al gesto al proponer que el jefe de Estado brasileño visite México próximamente. Aunque no ofreció detalles sobre posibles fechas, la conversación abrió la posibilidad de futuros encuentros presenciales entre ambos gobernantes.

El contacto telefónico se enmarca en la relación diplomática entre México y Brasil, dos de las principales economías de América Latina, cuyos gobiernos mantienen intereses comunes en materia de cooperación regional, desarrollo económico y diálogo político.

La posibilidad de que ambos presidentes se reúnan en sus respectivos países permitiría abordar asuntos de interés bilateral y regional, además de fortalecer los canales de comunicación entre sus administraciones. Sin embargo, hasta el momento, no se han precisado fechas ni una agenda oficial para las visitas mencionadas.

Sheinbaum destacó así el carácter cercano del intercambio con Lula, sin dejar de subrayar que, pese a su brevedad, la llamada tuvo un significado especial por el ánimo con el que el mandatario brasileño recibió el resultado electoral.