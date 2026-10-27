Afirma Sheinbaum que Lula da Silva la invitó a visitar Brasil tras su triunfo electoral

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    Afirma Sheinbaum que Lula da Silva la invitó a visitar Brasil tras su triunfo electoral
    El contacto telefónico se enmarca en la relación diplomática entre México y Brasil, dos de las principales economías de América Latina, cuyos gobiernos mantienen intereses comunes en materia de cooperación regional, desarrollo económico y diálogo político. CAPTURA DE PANTALLA

Sheinbaum explicó que el intercambio fue breve, pero estuvo marcado por un ambiente de cordialidad y satisfacción.

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como emotiva la conversación telefónica que sostuvo con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien, de acuerdo con la mandataria mexicana, se encontraba especialmente contento por el resultado de las elecciones presidenciales brasileñas, celebradas el domingo anterior.

Sheinbaum explicó que el intercambio fue breve, pero estuvo marcado por un ambiente de cordialidad y satisfacción. Durante la llamada, ambos mandatarios aprovecharon para extenderse invitaciones mutuas con el propósito de concretar próximos encuentros y dar continuidad al diálogo entre los dos países.

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Según relató la presidenta mexicana, Lula da Silva la invitó a viajar a Brasil, mientras que ella correspondió al gesto al proponer que el jefe de Estado brasileño visite México próximamente. Aunque no ofreció detalles sobre posibles fechas, la conversación abrió la posibilidad de futuros encuentros presenciales entre ambos gobernantes.

El contacto telefónico se enmarca en la relación diplomática entre México y Brasil, dos de las principales economías de América Latina, cuyos gobiernos mantienen intereses comunes en materia de cooperación regional, desarrollo económico y diálogo político.

La posibilidad de que ambos presidentes se reúnan en sus respectivos países permitiría abordar asuntos de interés bilateral y regional, además de fortalecer los canales de comunicación entre sus administraciones. Sin embargo, hasta el momento, no se han precisado fechas ni una agenda oficial para las visitas mencionadas.

Sheinbaum destacó así el carácter cercano del intercambio con Lula, sin dejar de subrayar que, pese a su brevedad, la llamada tuvo un significado especial por el ánimo con el que el mandatario brasileño recibió el resultado electoral.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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