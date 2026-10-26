Sheinbaum llama a Lula tras su victoria electoral en Brasil

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    Sheinbaum llama a Lula tras su victoria electoral en Brasil
    “Muchísimas gracias, querida presidenta Claudia Sheinbaum. Fue un placer recibir su llamada telefónica en el día de hoy”, publicó Lula en su cuenta de X.

El mandatario agradeció a la Presidenta de México y reconoció que es una victoria de todas las democracias latinoamericanas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este lunes una llamada con Luiz Inácio Lula da Silva tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Brasil.

El mandatario brasileño agradeció a la Presidenta de México y reconoció que su triunfo es una victoria de todas las democracias latinoamericanas.

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”Muchísimas gracias, querida presidenta Claudia Sheinbaum. Fue un placer recibir su llamada telefónica en el día de hoy.

”Esta no es solo una victoria del pueblo brasileño, sino de todas las democracias latinoamericanas. ¡Seguiremos juntos para defender nuestras soberanías y estrechar los lazos de amistad y cooperación entre Brasil y México!”, escribió Lula en sus redes.

CELEBRA SHEINBAUM TRIUNFO DE LULA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró en su mañanera el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil.

Al iniciar su conferencia de este lunes 26 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo realizó la “L” de Lula con las manos.

“Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil. Es una bocanada de aire fresco para América Latina y El Caribe, muy muy contentos”, expresó.

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El domingo, la titular del Ejecutivo federal felicitó a Lula da Silva por su triunfo presidencial en las elecciones de Brasil, donde será presidente por cuarta vez.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo expresó que ganó el pueblo de Brasil. “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió.

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