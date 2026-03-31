Afirma Sheinbaum que ‘Morena va muy bien’ de cara a las elecciones intermedias de 2027

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el rumbo de Morena hacia las elecciones intermedias de 2027 se mantiene sólido y con un respaldo social que, dijo, continúa creciendo. La mandataria destacó que el movimiento político que encabeza se encuentra en una situación favorable frente a los procesos internos que definirán a las y los coordinadores estatales.

Sheinbaum señaló que, de acuerdo con los recorridos y evaluaciones que recibe de manera constante, el ánimo ciudadano se mantiene positivo. “Observamos un ambiente de aprobación; la gente reconoce los avances y eso se refleja en el apoyo al proyecto”, comentó. Aseguró que su gobierno seguirá enfocado en programas y políticas que fortalezcan el bienestar social, pues —subrayó— esa es la mejor manera de consolidar la confianza pública.

Al ser cuestionada sobre las expectativas electorales rumbo al próximo año, la presidenta evitó emitir pronósticos. Explicó que las decisiones relacionadas con la estrategia electoral, así como la medición de escenarios, corresponden a la estructura del partido y no a la administración federal. “Es un tema que ya no compete al gobierno”, puntualizó, reiterando que su prioridad continúa siendo la atención a las tareas del Ejecutivo. Con ello, Sheinbaum dejó claro que, aunque observa un panorama favorable para su movimiento, el enfoque institucional de su gobierno se mantendrá separado de los procesos partidistas, que seguirán su curso bajo los mecanismos internos de Morena.

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