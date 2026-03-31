Asegura Gobierno de Sheinbaum que el sarampión va claramente a la baja
Señaló que la vacuna sigue siendo la herramienta más eficaz para contener la enfermedad
La Secretaría de Salud reportó un avance significativo en la campaña intensiva contra el sarampión, gracias a la aplicación de 17.2 millones de vacunas en apenas siete semanas, lo que ha permitido frenar la propagación del virus en todas las entidades del país.
Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, al presentar el balance sanitario, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo, señaló que la vacuna sigue siendo la herramienta más eficaz para contener la enfermedad y que los resultados ya se reflejan en cuatro semanas consecutivas de disminución en la transmisión.
La jornada nacional, iniciada la semana del 7 de febrero, comenzó con la aplicación de 1.7 millones de dosis y alcanzó su ritmo más acelerado al superar las 3.4 millones de vacunas por semana.
Este despliegue, dijo Clark, ha sido posible gracias a la coordinación entre los gobiernos estatales y federal, así como la participación del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y los servicios estatales de salud.
En todos los estados, aseguró, se han cumplido o rebasado las metas programadas.
El objetivo planteado al inicio fue llegar a 25 millones de dosis, y el avance actual coloca a las autoridades en ruta para cumplirlo en el periodo establecido.
Llamado a completar esquemas
El subsecretario dedicó parte del informe a exhortar a madres, padres y tutores a revisar la vacunación de niñas y niños de seis meses a 12 años. Detalló que:
“Quienes no tengan ninguna dosis deben acudir cuanto antes.Si ya cuentan con una dosis y han pasado más de seis meses, debe aplicarse la segunda. Quienes tienen dos dosis ya están protegidos”.
A las personas de 13 a 49 años que ignoren si tienen el esquema completo o carezcan de él, también se les pidió que acudieran a vacunarse, recordando que no existe un refuerzo adicional para quienes ya recibieron ambas dosis.
Clark reiteró que la vacunación es universal, gratuita y accesible en cualquier centro de salud público del país. Invitó además a la población a consultar los puntos de aplicación disponibles en la plataforma oficial de la Secretaría de Salud.
“El sarampión muestra una tendencia clara a la baja, pero es indispensable no bajar la guardia”, concluyó, al subrayar que ampliar la cobertura es la mejor forma de evitar nuevos brotes y fortalecer la protección colectiva.