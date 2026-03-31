Asegura Gobierno de Sheinbaum que el sarampión va claramente a la baja

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, al presentar el balance sanitario, Eduardo Clark García Dobarganes , subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo, señaló que la vacuna sigue siendo la herramienta más eficaz para contener la enfermedad y que los resultados ya se reflejan en cuatro semanas consecutivas de disminución en la transmisión .

La Secretaría de Salud reportó un avance significativo en la campaña intensiva contra el sarampión, gracias a la aplicación de 17.2 millones de vacunas en apenas siete semanas , lo que ha permitido frenar la propagación del virus en todas las entidades del país.

Este despliegue, dijo Clark, ha sido posible gracias a la coordinación entre los gobiernos estatales y federal, así como la participación del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y los servicios estatales de salud.

La jornada nacional, iniciada la semana del 7 de febrero , comenzó con la aplicación de 1.7 millones de dosis y alcanzó su ritmo más acelerado al superar las 3.4 millones de vacunas por semana .

En todos los estados, aseguró, se han cumplido o rebasado las metas programadas.

El objetivo planteado al inicio fue llegar a 25 millones de dosis, y el avance actual coloca a las autoridades en ruta para cumplirlo en el periodo establecido.

Llamado a completar esquemas

El subsecretario dedicó parte del informe a exhortar a madres, padres y tutores a revisar la vacunación de niñas y niños de seis meses a 12 años. Detalló que:

“Quienes no tengan ninguna dosis deben acudir cuanto antes.Si ya cuentan con una dosis y han pasado más de seis meses, debe aplicarse la segunda. Quienes tienen dos dosis ya están protegidos”.

A las personas de 13 a 49 años que ignoren si tienen el esquema completo o carezcan de él, también se les pidió que acudieran a vacunarse, recordando que no existe un refuerzo adicional para quienes ya recibieron ambas dosis.

Clark reiteró que la vacunación es universal, gratuita y accesible en cualquier centro de salud público del país. Invitó además a la población a consultar los puntos de aplicación disponibles en la plataforma oficial de la Secretaría de Salud.

“El sarampión muestra una tendencia clara a la baja, pero es indispensable no bajar la guardia”, concluyó, al subrayar que ampliar la cobertura es la mejor forma de evitar nuevos brotes y fortalecer la protección colectiva.