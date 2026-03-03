Afirma Sheinbaum que revisará la reforma electoral por última vez antes de enviarla al Poder Legislativo

/ 3 marzo 2026
    Afirma Sheinbaum que revisará la reforma electoral por última vez antes de enviarla al Poder Legislativo
    La mandataria adelantó que por la tarde revisará nuevamente el documento para verificar que no existan contradicciones entre disposiciones y garantizar su solidez jurídica antes de enviarlo al Poder Legislativo. CAPTURA DE PANTALLA

Explicó que recibió la versión final del proyecto el lunes; sin embargo, aún realizó precisiones para evitar que se incluyeran cambios constitucionales ajenos a la materia electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este martes llevará a cabo una revisión definitiva a la iniciativa de reforma electoral antes de remitirla al Congreso de la Unión, con el propósito de asegurar que el texto no contenga inconsistencias y se limite exclusivamente al ámbito comicial.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo explicó que recibió la versión final del proyecto el lunes; sin embargo, aún realizó precisiones para evitar que se incluyeran cambios constitucionales ajenos a la materia electoral.

Indicó que algunos apartados ampliaban el alcance de la reforma hacia otros artículos que no guardaban relación directa con el sistema electoral, por lo que solicitó acotarlos. Tras esos ajustes, dijo, la propuesta quedará enfocada únicamente en modificaciones vinculadas con la organización y funcionamiento del esquema electoral.

La mandataria adelantó que por la tarde revisará nuevamente el documento para verificar que no existan contradicciones entre disposiciones y garantizar su solidez jurídica antes de enviarlo al Poder Legislativo.

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó la noche del lunes que el proyecto continuaba en etapa de ajustes, razón por la cual no fue turnado de inmediato al Congreso.

Tras sostener un encuentro con la presidenta en Palacio Nacional, el legislador detalló que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral sigue afinando los últimos detalles y subrayó que la jefa del Ejecutivo desea revisar personalmente el texto antes de su presentación formal.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

