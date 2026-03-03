Afirma Sheinbaum que revisará la reforma electoral por última vez antes de enviarla al Poder Legislativo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este martes llevará a cabo una revisión definitiva a la iniciativa de reforma electoral antes de remitirla al Congreso de la Unión, con el propósito de asegurar que el texto no contenga inconsistencias y se limite exclusivamente al ámbito comicial.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo explicó que recibió la versión final del proyecto el lunes; sin embargo, aún realizó precisiones para evitar que se incluyeran cambios constitucionales ajenos a la materia electoral.

Indicó que algunos apartados ampliaban el alcance de la reforma hacia otros artículos que no guardaban relación directa con el sistema electoral, por lo que solicitó acotarlos. Tras esos ajustes, dijo, la propuesta quedará enfocada únicamente en modificaciones vinculadas con la organización y funcionamiento del esquema electoral.