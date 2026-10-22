Afirman que Carolina Viggiano compró un lote a precio de ganga y en condiciones poco transparentes en San Miguel Allende

Ahora se trata de un terreno en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, comprado a precio de remate.

La senadora y secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano Austria, adquirió también una propiedad en condiciones poco transparentes.

Según su propia declaración patrimonial correspondiente a 2025 y de acuerdo con el certificado de gravámenes expedido por la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato y suscrito por Magdalena García Méndez, registradora pública suplente, con fecha 22 de septiembre de 2026, del cual EL UNIVERSAL tiene copia, la política hidalguense realizó la compra en el exclusivo Club de Golf Zirándaro.

El documento revela que la legisladora priista es propietaria del lote 12, manzana 7, con una superficie registrada de 312.24 metros cuadrados, mismo que está declarado con un precio de adquisición de un millón 310 mil pesos, en julio de 2025, equivalente a 4 mil 163 pesos por metro cuadrado, cuando en realidad el precio real del metro cuadrado en ese lujoso lugar es de 6 mil pesos.

Sin embargo, el valor real de dicho terreno es de cuando menos un millón 900 mil pesos, de acuerdo con un estudio de mercado realizado sobre predios similares publicados en el mismo fraccionamiento, por lo que existe una discrepancia fiscal de alrededor de 600 mil pesos.

Además de un campo de golf ejecutivo y academia de golf, el exclusivo fraccionamiento con acceso controlado donde se ubica el terreno de Carolina Viggiano tiene lagos artificiales y áreas verdes.

El sitio web oficial describe al complejo como “un desarrollo residencial único en San Miguel de Allende, con viñedos, áreas verdes y un campo de golf de nueve hoyos. Más que un terreno, es una inversión en estilo de vida”.

Destaca que “a sólo 10 minutos de San Miguel de Allende, Zirándaro ofrece terrenos residenciales en un fraccionamiento ya habitado, con infraestructura de primer nivel, paisajismo diseñado para armonizar con el entorno y amenidades exclusivas”.

“Aquí tu inversión se convierte en más que un terreno: es la oportunidad de formar parte de una comunidad en crecimiento con espacios naturales y un campo de golf dentro del desarrollo”.

En tanto, el gobierno municipal promueve a San Miguel de Allende como “una joya colonial en el corazón de México. Sus calles empedradas llenas de historia y cultura, así como su arquitectura, te transportan en el tiempo. San Miguel es reconocida por su arte, su cultura su gastronomía y su romance”.

”Es más que un destino turístico, es una experiencia que cautiva todos los sentidos y deja una huella imborrable en el corazón de quienes la visitan”.

San Miguel de Allende es considerada de alto costo en comparación con el resto de Guanajuato.

La adquisición de este terreno se suma a la realizada en diciembre de 2025, cuando la secretaria general del PRI compró un departamento en el complejo residencial Puerta Alameda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual ha negado rotundamente que fuera de su propiedad, pero que de acuerdo con documentos y registros oficiales también adquirió de manera sospechosa a un valor menor al precio de mercado.

Cabe recordar que ya hay diversos señalamientos contra la senadora por haber adquirido dos terrenos en el exclusivo Club de Golf Pachuca a precios por debajo de su valor real, cuando además vendió a una empresa facturera un terreno en Zempoala, Hidalgo, por el cual obtuvo una utilidad de 800%, según cálculos conservadores.

EL UNIVERSAL publicó que la senadora vive desde hace años en Lomas de Chapultepec, en una casa de 40 millones de pesos, además de que adquirió un departamento en Puerta Alameda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.