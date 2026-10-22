Señalan reacomodo criminal en alza de violencia en Juchitán

Lo anterior apunta a una reorganización de las células delictivas locales de la zona, de acuerdo con los primeros indicios recabados por las autoridades estatales.

La violencia ha vuelto a azotar a Juchitán de Zaragoza. En las últimas 72 horas fueron asesinadas seis personas y tres más resultaron con heridas de bala, entre ellas un menor de edad.

Este reacomodo de las bandas delincuenciales ocurre tras la detención de Iván N, “El Cromo”, uno de los líderes de la organización criminal Los Cromos, que es una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.

”El Cromo” fue detenido el pasado 14 de octubre en Guadalajara, Jalisco. Previamente fueron arrestados el presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano; Carlos Alberto N, alias “La Parka”, y el excomisario de seguridad pública municipal Jonn Keny Moreno Segura.

A la fecha, el exsecretario municipal de Juchitán Mariano Rosado López está prófugo.

Todos ellos, presuntos integrantes de “Los Cromos”, están imputados por los delitos de extorsión agravada y otros que atentan contra la seguridad del estado.

UN REPUNTE ESPERADO

Tras las detenciones y la implementación de un operativo en Juchitán, en el que participan fuerzas federales y estatales que asumieron la seguridad pública en el municipio, la tranquilidad duró sólo dos semanas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, Félix Quiroz Javier, reconoció que esperaban un repunte en la violencia en Juchitán tras la aprehensión de El Cromo.

”Es lamentable lo que ha ocurrido en estas últimas 48 horas en Juchitán. Tenemos indicios de que es un reacomodo por la detención del principal cabecilla de esa área, pues esperaba un repunte de violencia.”Hasta ahorita estamos resintiendo esto [la violencia] que se está dando entre grupos que son dominantes en el área, pero de un nivel local”, admitió el funcionario.

La violencia, no obstante, ocurre pese a la presencia de fuerzas de seguridad pública.Actualmente están desplegados en Juchitán 267 elementos estatales, entre los que se encuentran 50 que pertenecen a la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, además de unos 250 elementos de la Guardia Nacional (GN) y otros más de la Sedena y de la Marina, que establecieron su base de operaciones en Juchitán.

Félix Quiroz aclaró que aún falta recabar más pruebas que confirmen que los recientes asesinatos son por un “reacomodo” de los grupos delictivos, pero señaló que los indicios apuntan hacia ello.

Precisó que la detención de uno de los principales cabecillas provocó una dispersión en la organización delictiva, es decir, la desorganizó.

”Ya están, de manera aislada e incluso individual o por grupos pequeños, tratando de ocupar el lugar que dejó el detenido”, dijo.

Por eso, argumentó, se volvió más violento y complicado el tema de la seguridad, porque hay una dispersión de los grupos criminales no sólo en Juchitán, sino también en los municipios aledaños donde se pueden refugiar.

El titular de seguridad informó que en estos momentos se tienen operativos de búsqueda de los responsables de los hechos violentos de las últimas horas, y adelantó que ya detuvo a dos personas.

”El día de hoy [miércoles] ocurrió ya una detención de dos personas, que es lo único que les puedo decir, y están en proceso de ser puestos a disposición. Ya las investigaciones dirán si están relacionados con los últimos homicidios que se han dado”, dijo.

SE DESLINDAN

El comisionado municipal de Juchitán, Francisco Vásquez Jiménez, se deslindó de la responsabilidad de garantizar la seguridad pública en este municipio, aunque manifestó su “inquietud” por los asesinatos registrados en las últimas 72 horas.

”Entiendo a quienes depositaron su confianza en mí y hoy exigen resultados. Mi encargo es conducir la administración municipal; dirigir las operaciones de seguridad corresponde a las instituciones responsables de esa tarea. Tener funciones distintas no significa desentenderme de una preocupación que también es mía. La tranquilidad de Juchitán nos obliga a todos a participar”, dijo mediante un pronunciamiento publicado en sus redes sociales.

Indicó que se reunió con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “para expresar la preocupación de nuestro pueblo y solicitar una respuesta urgente de la Federación, porque Juchitán necesita que la presencia institucional se traduzca en tranquilidad para las familias”.

Agregó que, aunque no le corresponde encabezar las acciones de las fuerzas de seguridad, sí observa que los responsables cumplan con sus obligaciones.