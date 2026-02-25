‘¡Agárrense!’: VIDEO de camión que evadió a presuntos sicarios del CJNG se vuelve viral

/ 25 febrero 2026
    Un chofer de transporte público logró evadir a una camioneta de supuestos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y salvar a los pasajeros. VANGUARDIA

Así fue como un chofer de transporte público logró evadir a una camioneta de supuestos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y salvar a los pasajeros

Ciudadanos recuerdan el 22 de febrero con temor, especialmente luego de que se desatara una ola violenta derivada del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocido como ‘El Mencho’, en un enfrentamiento contra fuerzas del orden.

La tarde de ese día, tras confirmarse los hechos, supuestas células del grupo criminal hicieron bloqueos en carreteras, incendios de vehículos y negocios locales. La situación quedó documentada en videos y fotografías que ciudadanos compartieron en sus redes sociales.

Tal es el caso del video de un camión de transporte público, cuyo chofer maniobró el vehículo para evadir una camioneta que intentó detenerlo en plena vialidad.

CAMIÓN LOGRA ESCAPAR DE PRESUNTOS SICARIOS DEL CNGJ

De acuerdo con lo que se observa en la grabación de seguridad de la parte interna del camión capta que el chofer pronuncia un “¡Agárrense, nos van a quemar!”, mientras los pasajeros se quedan perplejos por la situación que están por vivir.

Videos de inmuebles de la zona muestran cómo una camioneta tipo pick up se adelanta al camión para luego frenar, en un intento de detener al transporte. Sin embargo, el chofer maniobró logrando evadir a los supuestos criminales.

”¡Córrele, córrele!” gritan las personas a bordo, mientras el chofer continúa huyendo. Posteriormente se escucha una voz de mujer que da la orden a los demás de agacharse y proteger a los niños.

Al ver que no tuvieron éxito, la camioneta pick up arrancó; sin embargo, el camión le cerró el paso haciendo que se estrellaran contra un muro de contención.

Tras el choque, individuos bajaron de la camioneta rápidamente y huyeron.

REACCIÓN EN REDES SOCIALES

Las imágenes se viralizaron rápidamente en varias plataformas, ante los heroicos actos del chofer, quien se encargó de resguardar a sus pasajeros que, pese al miedo y el impacto del momento, terminaron ilesos.

Usuarios de redes sociales reconocieron la valentía del trabajador, expresándole respeto.

OLA DE VIOLENCIA TRAS ABATIMIENTO DE ‘EL MENCHO’

La muerte del supuesto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, fue confirmada por autoridades mexicanas tras un operativo de fuerzas de seguridad en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Su muerte desató de inmediato una ola de violencia en varias regiones del país.

Durante las horas y días siguientes, presuntos elementos del CJNG realizaron bloqueos de carreteras, quemaron vehículos, atacaron infraestructura y se enfrentaron con fuerzas de seguridad en diversas entidades federativas. Estos incidentes se reportaron en al menos 20 estados, incluyendo Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Baja California, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas.

Según cifras oficiales dadas a conocer por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la violencia dejó un saldo de al menos 55 personas fallecidas, entre las cuales se cuentan 25 miembros de las fuerzas de seguridad y 30 presuntos integrantes del CJNG. Estas cifras provienen de reportes de autoridades y medios internacionales recogidos por agencias de noticias.

El gobierno también informó que se registraron más de 250 bloqueos de carreteras en distintas zonas del país tras la muerte de El Mencho, de los cuales 85 se concentraron en Jalisco. Las autoridades afirmaron que ya habían sido levantados la mayoría de esos bloqueos y que el orden público se estaba restableciendo.

Además, se reportó que las fuerzas federales mexicanas desplegaron miles de efectivos adicionales para contener la violencia y asegurar carreteras y ciudades afectadas. El gobierno mencionó que llegaron a movilizar alrededor de 9 mil 500 y 10 mil soldados y elementos de seguridad para apoyar en las tareas de restablecer el orden.

Las autoridades mexicanas también confirmaron decenas de detenciones derivadas de los enfrentamientos y bloqueos, con cifras oficiales que hablan de alrededor de 70 detenidos en distintos estados implicados.

Tras los hechos violentos, el Gabinete de Seguridad del gobierno federal afirmó que se había controlado la mayoría de los incidentes y que la situación volvía a la normalidad, aunque advirtió que seguían las labores para garantizar la seguridad.

