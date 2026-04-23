Agentes de la CIA habrían usado uniformes de la AEI en operativos de Chihuahua

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México
/ 23 abril 2026
    Agentes de la CIA habrían usado uniformes de la AEI en operativos de Chihuahua
    Tras la caída del auto, los restantes dos funcionarios de la CIA, que viajaban en otro auto, intentaron un rescate a pie sin tener éxito. CUARTOOSCURO
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Los Angeles Times revela que agentes de la CIA participaron en operativos en Chihuahua usando uniformes de la AEI; reportan un total de cuatro elementos

Funcionarios de la CIA habrían participado en al menos tres operativos contra el narcotráfico en Chihuahua en lo que va del año, de acuerdo con Los Angeles Times.

Citando a fuentes anónimas, el diario informó que, en total, cuatro agentes de la CIA participaron en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua el fin de semana, y no solo los dos que fallecieron en un accidente en la sierra.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/expertos-afirman-que-participacion-de-agentes-de-la-cia-en-chihuahua-violo-la-soberania-de-mexico-EB20210675

Los estadounidenses, además, habrían usado uniformes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para camuflajearse entre los funcionarios mexicanos.

Según Los Angeles Times, un primer auto que transportaba a dos de los agentes de la CIA se precipitó a un barranco, provocando su muerte y la de dos elementos mexicanos. Los restantes dos funcionarios de la CIA, que viajaban en otro auto, intentaron un rescate a pie sin tener éxito.

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