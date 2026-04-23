Agentes de la CIA habrían usado uniformes de la AEI en operativos de Chihuahua

Funcionarios de la CIA habrían participado en al menos tres operativos contra el narcotráfico en Chihuahua en lo que va del año, de acuerdo con Los Angeles Times.

Citando a fuentes anónimas, el diario informó que, en total, cuatro agentes de la CIA participaron en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua el fin de semana, y no solo los dos que fallecieron en un accidente en la sierra.