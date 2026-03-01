Agustín Caso Raphael se apunta para ASF auditor sancionado

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 1 marzo 2026
    Agustín Caso Raphael se apunta para ASF auditor sancionado
    Tal conclusión molestó al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y tras las presiones del Gobierno, Agustín Caso (foto) fue suspendido de su cargo por el auditor saliente, David Colmenares. Reforma

Caso busca ser parte de la Auditoría Superior de la Federación, señalada de emitir resoluciones que favorecen a la Administración federal

Agustín Caso Raphael, el auditor castigado por revelar el costo de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, por más de 300 mil millones de pesos, se apuntó en el proceso para la elección del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al dar a conocer los resultados de la Cuenta Pública 2019, Caso se desempeñaba como auditor especial de Desempeño. En la auditoría se expuso que la cancelación del nuevo aeropuerto tuvo un costo 232 por ciento superior a lo estimado por el Gobierno federal.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernador de Coahuila llama a municipios a solventar observaciones de la ASF

Se explicó que sólo se consideró la inversión ejecutada y el valor de la conclusión anticipada de contratos, pero no las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción ni los costos legales. Tal conclusión molestó al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y tras las presiones del Gobierno, Caso fue suspendido de su cargo por el auditor saliente, David Colmenares.

Por medio de un amparo, Caso logró mantenerse en su puesto, pero en 2024 un tribunal en materia administrativa revocó el fallo que le había permitido seguir en la ASF. Ahora, Caso busca ser parte de la Auditoría Superior de la Federación, señalada de emitir resoluciones que favorecen a la Administración federal.

El 11 de marzo se deberá presentar ante el pleno de la Cámara de Diputados una terna de candidatos finalistas para ocupar la presidencia de la ASF, por los próximos 8 años. Para la designación se requiere de la votación de las dos terceras partes de los diputados presentes. Será la primera vez, en cuatro procesos, que el partido en el Gobierno no negociará con la Oposición para designar al auditor superior de la Federación.

Morena deberá llegar a un acuerdo con el PVEM y PT, partidos aliados. En el proceso también se apuntó esta semana Gerardo Lozano Dubernard, ex auditor especial de Cumplimiento Financiero. Antes de iniciar el proceso de selección, Lozano acusó que la ASF dirigida por Colmenares dejó de servirle al País, ya que el actual auditor “capturó” a la institución, teniéndola sujeta a sus intereses políticos.

Colmenares también se presentó en el proceso para buscar la reelección en el cargo por otros 8 años, pero hay resistencias en el interior de Morena.

Y es que el Auditor fue denunciado ante la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados por presunto incumplimiento de funciones desde 2019.

TE PUEDE INTERESAR: Exauditor de la ASF entra a la contienda y critica desequilibrio: 85% de auditorías van a gasto federalizado

De acuerdo con la denuncia interpuesta por la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, no hay registro de que el Sistema Nacional de Fiscalización, mecanismo de coordinación que articula a instancias cuyas atribuciones están vinculadas al uso de recursos públicos, haya sesionado desde 2019.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


aeropuertos
Auditorías

Localizaciones


México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Despues del fallecimiento de ‘El Mencho’ presuntos integrantes del CJNG provocaron narcobloqueos en diferentes puntos de México

El fin de “El Mencho”: El error fatal que derribó al imperio del CJNG
La Secretaría de Relaciones Exteriores ya había alertado a connacionales sobre la situación.

Llama Claudia Sheinbaum a la paz ante tensiones en Medio Oriente
La policía de élite de Chiapas —conocida como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP)— aparece en la narconómina del abatido capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Narconómina del CJNG salplica a la fuerza de elite Pakal de Chiapas
Los bombardeos han sido justificados por el gobierno estadounidense en nombre de la seguridad nacional.

De Venezuela a Irán: estos son los bombardeos ordenados por Trump en su segundo mandato
Desde su cuenta oficial de X, Donald Trump afirmó que es el ‘momento perfecto’ para que el pueblo de Irán retome su gobierno

Trump confirma la muerte de Jamenei desde su cuenta oficial de X
Un submarino israelí en la bahía de Haifa, en el norte de Israel, el sábado 28 de febrero de 2026, después de que Israel emitiera una alerta nacional tras sus ataques contra Irán.

Prevén variaciones en precios del petróleo por ataques de Estados Unidos e Israel a Irán
Arduo trabajo

Arduo trabajo
true

Una reforma electoral deseada solo por el Gobierno