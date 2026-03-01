Agustín Caso Raphael se apunta para ASF auditor sancionado

Agustín Caso Raphael, el auditor castigado por revelar el costo de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, por más de 300 mil millones de pesos, se apuntó en el proceso para la elección del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al dar a conocer los resultados de la Cuenta Pública 2019, Caso se desempeñaba como auditor especial de Desempeño. En la auditoría se expuso que la cancelación del nuevo aeropuerto tuvo un costo 232 por ciento superior a lo estimado por el Gobierno federal.

Se explicó que sólo se consideró la inversión ejecutada y el valor de la conclusión anticipada de contratos, pero no las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción ni los costos legales. Tal conclusión molestó al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y tras las presiones del Gobierno, Caso fue suspendido de su cargo por el auditor saliente, David Colmenares.

Por medio de un amparo, Caso logró mantenerse en su puesto, pero en 2024 un tribunal en materia administrativa revocó el fallo que le había permitido seguir en la ASF. Ahora, Caso busca ser parte de la Auditoría Superior de la Federación, señalada de emitir resoluciones que favorecen a la Administración federal.

El 11 de marzo se deberá presentar ante el pleno de la Cámara de Diputados una terna de candidatos finalistas para ocupar la presidencia de la ASF, por los próximos 8 años. Para la designación se requiere de la votación de las dos terceras partes de los diputados presentes. Será la primera vez, en cuatro procesos, que el partido en el Gobierno no negociará con la Oposición para designar al auditor superior de la Federación.

Morena deberá llegar a un acuerdo con el PVEM y PT, partidos aliados. En el proceso también se apuntó esta semana Gerardo Lozano Dubernard, ex auditor especial de Cumplimiento Financiero. Antes de iniciar el proceso de selección, Lozano acusó que la ASF dirigida por Colmenares dejó de servirle al País, ya que el actual auditor “capturó” a la institución, teniéndola sujeta a sus intereses políticos.

Colmenares también se presentó en el proceso para buscar la reelección en el cargo por otros 8 años, pero hay resistencias en el interior de Morena.

Y es que el Auditor fue denunciado ante la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados por presunto incumplimiento de funciones desde 2019.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, no hay registro de que el Sistema Nacional de Fiscalización, mecanismo de coordinación que articula a instancias cuyas atribuciones están vinculadas al uso de recursos públicos, haya sesionado desde 2019.