Exauditor de la ASF entra a la contienda y critica desequilibrio: 85% de auditorías van a gasto federalizado

/ 25 febrero 2026
    Exauditor de la ASF entra a la contienda y critica desequilibrio: 85% de auditorías van a gasto federalizado
    Barriga sostuvo que su planteamiento no busca concentrar la revisión únicamente en el gasto federalizado. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Uno de ellos planteó una reorientación de prioridades y una modernización tecnológica para equilibrar el enfoque de las auditorías

CDMX.- Emilio Barriga, ex auditor especial en Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se registró ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF para participar en el proceso de selección del nuevo titular del órgano fiscalizador, ante la conclusión del periodo del actual auditor superior, David Colmenares.

Con su inscripción, Barriga se convirtió en el aspirante número 21 en registrarse, en un proceso que mantiene abierto el periodo de recepción de candidaturas.

En su plan de trabajo, el exfuncionario planteó modernizar a la ASF para elevar la productividad de todas sus áreas y corregir lo que describió como un desequilibrio entre las auditorías dirigidas a recursos ejercidos por entidades federativas y las correspondientes al gobierno federal.

“Yo creo que los números hablen por sí mismo, el 85% de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación son en materia de gasto federalizado... creo que en las otras áreas se puede hacer un esfuerzo todavía importante”, afirmó, al proponer extender a toda la institución los procesos de modernización tecnológica y digital aplicados en esa área.

Barriga sostuvo que su planteamiento no busca concentrar la revisión únicamente en el gasto federalizado, sino generalizar cambios operativos y de tecnología hacia el resto de las áreas de fiscalización.

Sobre la competencia, dijo estar confiado en que existe “piso parejo” en el proceso de elección. También señaló que la ASF “no es de grupos, no es de amigos, no es de una persona” y afirmó que su propuesta no es de “continuidad”, sino de una institución “moderna” y “ejemplar”.

El próximo 28 de febrero vence el plazo para que los interesados se inscriban en el proceso; la designación del nuevo titular está prevista para los primeros días de marzo, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria.

