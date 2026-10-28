Ahora Samuel García cree que Elon Musk podría fabricar en Nuevo León chips y humanoides

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    Ahora Samuel García cree que Elon Musk podría fabricar en Nuevo León chips y humanoides
    El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que tras la elección de Estados Unidos, la entidad podría tener novedades de Elon Musk. REDES SOCIALES

El gobernador de Nuevo León dijo que después de la elección de Estados Unidos podría haber novedades con Tesla

MONTERREY, NL.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que tras la elección de Estados Unidos, la entidad podría tener novedades de Elon Musk en el terreno de Santa Catarina, pero ahora no para la fabricación de autos eléctricos sino para la elaboración de chips, humanoides o algo relacionado con SpaceX.

En entrevista, el jefe del ejecutivo estatal habló del tema este miércoles y recordó que se mantiene el predio que se adquirió en Santa Catarina para el proyecto.

“Aquí está el terreno comprado en Santa Catarina y lo que sabemos es que ya el tema del carro eléctrico, ya no tiene sentido para Elon por el crédito que hay en Estados Unidos, pero sí trae muchas ganas de temas de humanoides, SpaceX, chips. Entonces estamos a la espera”, dijo.

El 20 de enero Tesla nos va a definir que sí viene a Nuevo León: Samuel García

El mandatario del estado aclaró que lo anterior se trata de una opinión personal.

“Yo realmente creo que pasando la elección de Estados Unidos tener novedades y que pronto se haga aquí la fábrica de Tesla”, apuntó.

Sin embargo, dijo, que ya no sería para la fabricación de autos.

“Es una opinión. Creo que ya no sería carros, sino algo de chips, humanoides o SpaceX”, indicó.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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