Ahora Samuel García cree que Elon Musk podría fabricar en Nuevo León chips y humanoides

MONTERREY, NL.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que tras la elección de Estados Unidos, la entidad podría tener novedades de Elon Musk en el terreno de Santa Catarina, pero ahora no para la fabricación de autos eléctricos sino para la elaboración de chips, humanoides o algo relacionado con SpaceX.

En entrevista, el jefe del ejecutivo estatal habló del tema este miércoles y recordó que se mantiene el predio que se adquirió en Santa Catarina para el proyecto.

“Aquí está el terreno comprado en Santa Catarina y lo que sabemos es que ya el tema del carro eléctrico, ya no tiene sentido para Elon por el crédito que hay en Estados Unidos, pero sí trae muchas ganas de temas de humanoides, SpaceX, chips. Entonces estamos a la espera”, dijo.